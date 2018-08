Milan | Montolivo ha lasciato Milanello

Milan - si complica la cessione di Montolivo : Riccardo Montolivo e il Milan, una storia arrivata ai titoli di coda . Come scrive il Corriere dello Sport , il club rossonero sta cercando una sistemazione in Italia all'ex capitano, ma è difficile trovare una squadra visto l'alto ingaggio del numero 18 rossonero.

Il Milan cerca una squadra per Montolivo : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Milan è al lavoro per provare a cercare una squadra che possa acquistare il cartellino di Riccardo Montolivo . Il centrocampista centrale non è più al centro del progetto tecnico e la ...

Calciomercato Milan - è Badelj il sostituto di Montolivo : 1/5 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Milan - Montolivo non va in tournée : può partire. Tentativo per Badelj : ... l'Atletico Madrid però si è stancato di attendere il via libera rossonero, per questo potrebbe virare su Giroud del Chelsea, fresco campione del mondo con la Francia. Milan, obiettivo Badelj: testa ...

Milan - Montolivo non convocato per la tournée : valigie in mano - arriva Badelj : Montolivo non partirà per la tournèe americana del Milan di Gennaro Gattuso, il centrocampista è pronto a dare l’addio Montolivo non è stato convocato per la tournée americana del Milan negli Usa. Il centrocampista molto probabilmente lascerà il club rossonero per accasarsi altrove, dopo non aver trovato molto spazio nell’ultima stagione. Imminente l’arrivo in rosa di Milan Badelj, centrocampista croato svincolato dopo la ...

Montolivo via dal Milan / Calciomercato - il centrocampista finisce nel mirino del Werder Brema : Montolivo via dal Milan, Calciomercato: il Werder Brema piomba sul centrocampista che i rossoneri potrebbero decidere di lasciarlo partire anche per il contratto in scadenza 2019.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:22:00 GMT)