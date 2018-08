Milan | Andrè Silva in partenza? Tentato dalla Spagna

Andrè Silva via dal Milan? Le voci dalla Spagna : “andrà in prestito al Siviglia” : Andrè Silva potrebbe andare via dal Milan, dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain il calciatore potrebbe volare in Spagna per giocare tra le fila del Siviglia Andrè Silvia potrebbe dire addio al Milan. Dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain in rossonero il reparto d’attacco della squadra di Gattuso sembra troppo affollato. Si muovono perciò le pedine delle cessioni per il Milan, tra cui spunta quella del portoghese. Secondo il ...