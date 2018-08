Migranti soccorsi al largo costa libica

: Meno sbarchi, più morti. Prosegue il dramma dei #migranti del Mediterraneo, ed è un triste bilancio. Invece di atta… - graziano_delrio : Meno sbarchi, più morti. Prosegue il dramma dei #migranti del Mediterraneo, ed è un triste bilancio. Invece di atta… - fladig : Per chiarire che la sola presenza dell'OIM in #Libia non può essere una garanzia del rispetto dei diritti dei… - Alessio734 : RT @andreasso1951: Migranti, sbarcati a Trapani i 57 tunisini soccorsi. 'Saranno rimpatriati' - QuotidianoNet -

Ammassati su una chiatta di legno in mare, tra loro molti bambini. Così li hanno trovati e tratti in salvo.La nave Aquarius ha soccorso 142 persone in due operazioni separate aldelle coste della Libia. Ne dà notizia Medici senza frontiere impegnata nelle attività di salvataggio ai. Un soccorso è avvenuto nelle acque territoriali libiche,a nord di Zuwarah: 25 tratti in salvo;l'altro in acque internazionali di fronte alla Libia: su una chiatta c'erano 116 persone, tra cui 67 minorenni.(Di venerdì 10 agosto 2018)