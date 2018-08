Migranti sbarcano in Calabria e Sicilia Una barca a vela arriva con 72 persone tra cui

Moavero : noi italiani fummo eMigranti - ricordiamolo quando sbarcano i nuovi. La Lega : 'Paragone irrispettoso' : La Lega lo attacca: 'Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente né pagava pranzi e cene in albergo, ai clandestini che arrivano oggi in Italia è poco ...

Migranti - 24 uomini sbarcano in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 2 AGO - Nuovi sbarchi di Migranti nel Sud della Sardegna. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati 24 cittadini algerini. Entrambi gli sbarchi si sono registrati a Porto Pino, ...

Migranti : oltre 40 persone sbarcano nel Crotonese : Nuovo sbarco di Migranti lungo le coste del Crotonese. Sono più di quaranta le persone, in prevalenza curdi ed iracheni, giunte a bordo di una barca a vela fermatasi nelle acque davanti al camping Hera Lacinia lungo il promontorio di Capo Colonna. Lo sbarco dei Migranti, tra i quali ci sono anche dei bambini, è attualmente in atto. Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, agenti della Polizia di Stato e militari della ...

Siracusa. Sbarcano 44 Migranti - arrestati 2 scafisti ucraini : Siracusa. Sbarcano 44 migranti, arrestati 2 scafisti ucraini – Sono stati arrestati dal Gruppo interforze della Procura di Siracusa due presunti scafisti di nazionalità ucraina della barca a vela con 44 migranti sbarcati ieri nella riserva di Vendicato, a Noto (Siracusa). Si è accertato che il natante batteva bandiera degli Stati Uniti e che gli stranieri, originari del Pakistan, per il viaggio fino all’Italia hanno pagato 5 mila ...

Spagna - Migranti sbarcano in spiaggia. Soccorsi dai bagnanti : Un gruppo di migranti sabato è sbarcato sulla spiaggia di Zahora, nel sud della Spagna. I bagnanti si sono prodigati per prestare i primi Soccorsi.Continua a leggere

Migranti - finisce odissea Sarost : in 40 sbarcano in Tunisia - : L'imbarcazione è stata autorizzata ad attraccare nel porto di Zarzis dopo oltre due settimane in mare e il rifiuto di Malta. Il premier tunisino Chahed: "Non sia un precedente", aggiunge. Altri 123 ...

Migranti sbarcano in spiaggia : bagnini e villeggianti li soccorrono : Cinquantasei Migranti di nazionalità siriana e irachena sono sbarcati su una spiaggia del territorio del Comune di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. Il gruppo, composto da 39 uomini, 6 donne e 11 bambini, era a bordo di una...

Calabria sbarcano 56 Migranti Turisti li soccorrono|foto Dall’Ue 6mila euro a profugo Salvini : «Niente elemosine» : Sono tutti siriani e iracheni: hanno attraversato il mare su una barca a vela senza essere intercettati. Gli ospiti e il personale di un villaggio vacanze li hanno aiutati e assistiti

In veliero dalla Turchia - Migranti sbarcano in Sicilia e Calabria aggirando i controlli : Un altro sbarco di migranti sulle coste del Siracusano. Sempre con le stesse modalità, sempre con gli stessi numeri. Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato in contrada Fontane Bianche, a sud del capoluogo, un gruppo di 25 persone, di nazionalità irachena (tra loro anche donne e bambini), che secondo quanto lor...

Migranti : in 15 sbarcano a Lampedusa - partiti da Tunisia : Migranti: in 15 sbarcano a Lampedusa, partiti da Tunisia Migranti: in 15 sbarcano a Lampedusa, partiti da Tunisia Continua a leggere L'articolo Migranti: in 15 sbarcano a Lampedusa, partiti da Tunisia proviene da NewsGo.