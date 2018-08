Migranti | nave Aquarius salva 142 persone al largo della Libia | ci sono 67 minori

In Spagna nave Open arms con 87 Migranti : ANSA, - ANKARA, 9 AGO - La nave della ong spagnola Open arms con a bordo 87 migranti africani recuperati la scorsa settimana nel Mediterraneo è arrivata come previsto nel porto di Algeciras, in ...

Migranti : arrivata in Spagna nave Open arms con 87 a bordo : Non si può dipendere dall'agenda politica della settimana", ha rimarcato al quotidiano di Madrid la direttrice generale della Commissione spagnola di aiuto ai rifugiati, Estrella Galan.

Migranti - esposto alla Procura di Napoli sulla vicenda della nave Asso 28 : Un esposto con la firma di personalità del mondo della cultura, come Moni Ovadia, della società civile, del mondo giuridico e della politica, come il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, è stato consegnato stamattina negli uffici della Procura partenopea per chiedere ai magistrati di fare luce sulla ...

Migranti - Spagna : “La nave dell’ong Open Arms con 87 persone a bordo può sbarcare nel porto di Algeciras” : La Spagna ha dato il via libera allo sbarco nel porto di Algeciras alla nave dell’ong Open Arms che giovedì scorso ha soccorso 87 Migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà davanti alla Libia. A darne notizia è la stessa ong che su Twitter scrive: “porto assegnato: Algeciras. A 590 miglia nautiche da dove ci troviamo, 3 giorni di traversata in più sperando che ci sia cibo sufficiente per tutti. Le 87 persone salvate ...

Migranti - esposto contro Salvini sul caso della nave Diciotti . E lui : "Non mollo" : Un gruppo di avvocati del Legal Team Italia ipotizza i reati di abuso d'ufficio, violenza privata, sequestro di persona e attentato alla Costituzione Video / Salvini: io non autorizzo lo sbarco dalle ...

Migranti - dopo un mese la nave Ong Aquarius torna in mare : La nave Aquarius della ong Sos Mediterranée torna in mare dal porto di Marsiglia dopo una sosta di oltre un mese e il lungo...

Migranti - nave Aquarius torna in mare : “Libia? Non sicura - non porteremo nessuno lì”. Anche Il Fatto.it a bordo : L’Aquarius torna in mare. Un mese dopo l’ultimo viaggio e due anni e mezzo dopo essere salpata per la prima volta dal porto di Marsiglia, la nave di soccorso noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere riprende oggi il viaggio in mare. La partenza è prevista per le 18 dal porto francese. Il Fatto.it sarà a bordo. “Non porteremo nessuno in Libia, continuiamo a considerarla porto non ...

Migranti - la nave Sarost 5 attracca in Tunisia : finita dopo 22 giorni l'odissea dei 40 a bordo : Sulla nave, bloccata al largo delle coste tunisine, c'erano anche due donne incinte: ora ha attraccato a Zarzis. "Sono tutti sani e salvi" ha detto il capitano

Nave italiana riporta Migranti in Libia - l'Ue vuole indagare. Salvini : 'rispettate le norme' : La Asso 28 è accusata di di respingimento. 'Le attività si sono svolte sotto il coordinamento della Guardia costiera di Tripoli' replica il governo italiano -

Migranti : l'appello dei 500 per sostenere nave Aquarius : ... l'attrice Juliette Binoche, il fotografo Yann-Arthus-Bertrand, lo scrittore premio Nobel J.M.G Le Clézio, l'economista Thomas Piketty, lo scrittore Daniel Pennac, l'ex calciatore campione del mondo ...