Migranti | Aquarius salva 141 persone Altre 72 sono sbarcate in Calabria

Migranti - nave Aquarius salva 142 persone al largo della Libia : ci sono 67 minori : I profughi salvati sono quasi tutti somali o eritrei. La nave delle ong Sos Mediterranee e Msf ha fatto sapere di aver allertato il Centro di Coordinamento Congiunto di Soccorso libico e tutte le autorità competenti: "Aquarius rimarrà in zona ricerca e soccorso attenta a ogni altra eventuale imbarcazione in difficoltà".Continua a leggere

Migranti - nuovo sbarco in Calabria : in 72 su una barca a vela. Aquarius soccorre barchino davanti alla Libia : In una spiaggia del Reggino sono arrivati ancora una volta seguendo la rotta turca: tutti curdi iracheni e afghani, tra loro anche 12 minori e venti donne. Prima operazione della nave di Sos Mediterranée e Msf dopo il ritorno davanti alle coste libiche: soccorsi in 25

Aquarius - diario di bordo – giorno 8. L’addestramento per identificare i Migranti e curare i casi “vulnerabili” : Ottavo giorno di navigazione per Aquarius, impegnata nel pattugliamento in acque internazionali in zona SAR (Search and Rescue, ricerca e soccorso) di fronte alla Libia. La nave fa su e giù, avvicinandosi e allontanandosi, seguendo un tragitto che è quello – qui si dice – più battuto dalle imbarcazioni dei migranti. Una sorta di canale a est, di fronte all’area tra Zuara e Sabratha, salendo verso nord e quindi verso Lampedusa. Qui, a ...

Aquarius - diario di bordo – giorno 8. L’addestramento a bordo per identificare i Migranti e curare i casi “vulnerabili” : Ottavo giorno di navigazione per Aquarius, impegnata nel pattugliamento in acque internazionali in zona SAR (Search and Rescue, ricerca e soccorso) di fronte alla Libia. La nave fa su e giù, avvicinandosi e allontanandosi, seguendo un tragitto che è quello – qui si dice – più battuto dalle imbarcazioni dei migranti. Una sorta di canale a est, di fronte all’area tra Zuara e Sabratha, salendo verso nord e quindi verso Lampedusa. Qui, a ...

Migranti : Msf - Aquarius riparte ma non sbarcherà persone in Libia : La nave Aquarius di Medici senza frontiere non sbarcherà in Libia persone soccorse in mare. "La Libia non è un posto sicuro per rifugiati, richiedenti asilo e Migranti. Un posto sicuro è un luogo dove vengono assicurati i loro bisogni primari, ma anche dove possono chiedere la protezione a cui potrebbero avere diritto e dove non rischiano di subire ulteriori abusi e violazioni", è detto nel ...

Migranti - dopo un mese la nave Ong Aquarius torna in mare : La nave Aquarius della ong Sos Mediterranée torna in mare dal porto di Marsiglia dopo una sosta di oltre un mese e il lungo...

Dopo la lite Roma-Parigi torna in mare Aquarius : “Non riporteremo in Libia i Migranti soccorsi” : A giugno, con i suoi 629 migranti lasciati alla deriva, era diventata un simbolo. L’emblema di una crisi migratoria e diplomatica. Da una parte la Francia che aveva definito «vomitevole» l’atteggiamento del nuovo governo giallo-verde. Dall’altra l’Italia che «chiudeva i porti», come annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, e chiedeva ma...

Migranti - nave Aquarius torna in mare : “Libia? Non sicura - non porteremo nessuno lì”. Anche Il Fatto.it a bordo : L’Aquarius torna in mare. Un mese dopo l’ultimo viaggio e due anni e mezzo dopo essere salpata per la prima volta dal porto di Marsiglia, la nave di soccorso noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere riprende oggi il viaggio in mare. La partenza è prevista per le 18 dal porto francese. Il Fatto.it sarà a bordo. “Non porteremo nessuno in Libia, continuiamo a considerarla porto non ...

Dopo la lite Roma-Parigi torna in mare Aquarius : "Non riporteremo i Migranti soccorsi in Libia" : ... il fotografo Yann-Arthus-Bertrand , lo scrittore premio Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio , l'economista Thomas Piketty , lo scrittore Daniel Pennac , l'ex calciatore campione del mondo Lilian ...

Migranti : l'appello dei 500 per sostenere nave Aquarius : ... l'attrice Juliette Binoche, il fotografo Yann-Arthus-Bertrand, lo scrittore premio Nobel J.M.G Le Clézio, l'economista Thomas Piketty, lo scrittore Daniel Pennac, l'ex calciatore campione del mondo ...

Migranti : Aquarius torna in mare - non faremo sbarcare nessuno in Libia : Due anni e mezzo dopo essere salpata per la prima volta dal porto di Marsiglia, oggi la Aquarius, la nave di soccorso noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere,...

Migranti : nave Msf "Aquarius" torna nel Mediterraneo : La nave "Aquarius" di Medici senza frontiere "torna in mare per continuare a salvare vite umane". Ne dà notizia la stessa ong in un comunicato, in cui si specifica che la nave salperà' oggi dal porto di Marsiglia dopo una sosta di oltre un mese "in cui ci siamo preparati ad affrontare un Mediterraneo profondamente mutato", scrive Msf.

Aquarius torna in mare. "Non riporteremo Migranti in Libia" : Partenza oggi dal porto di Marsiglia dove la nave di Sos Mediterranee era approdata dopo la chiusura dei porti italiani alle navi umanitarie."Fino a quando non potra' essere considerato un porto sicuro, mai sbarchi sul loro territorio libico" dice la Ong, una risposta ai 101...

Migranti - l'affondo sui diritti umani dell'Ue : “Ong ruolo cruciale - non ostacolarle”. Ma l’Aquarius ferma le operazioni : L'imbarcazione di sos Mediterranee e Msf per il momento sospende le missioni di soccorso nel Mediterraneo, mentre il primo gruppo di Migranti della Lifeline, sotto sequestro a Malta, lascia l'isola diretto in Francia. Il Consiglio d'Europa contro le politiche migratorie degli...