Mia nipote | immunodepressa | durerà quanto un gatto in tangenziale La lettera

(Di venerdì 10 agosto 2018) "Gent.ma On. Sen. Paola Taverna, Preg.mo sig. Consigliere Reg. Lazio Davide Barillari, mi rivolgo a Voi, tra i massimi esperti di immunologia, infettivologia e microbiologia per chiedere alla Vostra preclara competenza un parere scientifico e clinico". IOnizia così laaperta, affidata a Facebook, inviata ai vertici del Movimento 5 Stelle da Claudio Puoti. Che chiede ironicamente, ma non troppo, consiglio. Perché "io – benché medico internista ed infettivologo con 40 anni di esperienza clinica e di ricerca alle spalle, 15 anni come Primario Medico di Ruolo, tre specializzazioni, due idoneità nazionali a Primario, docente universitario – non sono in grado di assumere una decisione". Questo il caso, venuto a crearsi dopo l'inserimento nel decreto Milleproroghe delle nuove e controverse norme sulla vaccinazione ...