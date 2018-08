Mia nipote è immunodepressa | Taverna e Barillari mi dicano cosa fare

huffingtonpost

(Di venerdì 10 agosto 2018) "Ho una nipotina di appena sei anni (6 anni!) operata tre mesi fa per una rarissima forma di cancro ovarico ed attualmente in chemioterapia. Ha ovviamente la conta dei neutrofili bassissima (data la Vostra specifica e profonda cultura in materia ritengo pleonastico spiegarVisono i neutrofili e come ci difendono dalle infezioni), ma il problema è che fra meno di un mese dovrebbe rientrare a scuola. E orasi fa, Gent.ma Sen.e Preg.mo Cons.?". Così in un post su Facebook il professore ed ex primario di medicina interna Claudio Puoti affronta il tema vaccini criticando duramente la posizione M5S."Non la mandiamo a scuola, negandole l' obbligo scolastico? - prosegue il medico - o la mettiamo in una classe di bimbi vaccinati, isolandola in una condizione 'similabile' (pensi Sen., ho sempre creduto che si dicesse 'assimilabile') ad un ghetto? ...