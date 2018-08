“Mi pizzica la vagina” e nulla riesce a placare quel fastidio Il motivo choc

caffeinamagazine

(Di venerdì 10 agosto 2018) Emma Robinson – di Wigston – ha 46 anni, 3 figli e una vita felice. Almeno fin quando non arriva la diagnosiche le cambia la vita: cancro alla vulva. Un cancro aggressivo che le lascia poco tempo di vita. La sua storia inizia così: “Da quanto ero piccola sono incline a irritazione e prurito nelle regioni basse”, racconta al Daily Mail. Ma Emma ha sempre pensato che si trattasse di un problema legato alla candida. Ma la verità era un’altra: Lichen Scleroatrofico. È la diagnosi che arriva quando, 10 anni fa, va a fare una visita di controllo dal ginecologo. “Si tratta di una malattia autoimmune che probabilmente avevo fin dall’infanzia”, ha spiegato. Ma che è sempre stata scambiata per candida. E infatti le pomate che il medico le prescriveva non la facevano stare affatto meglio. Poi finalmente un ginecologo decide di farle una biopsia ed è da lì che Emma scopre ...