Meteo | nel weekend ancora caldo ma è in agguato il ciclone di Ferragosto

Meteo - piogge e calo delle temperature al Nord. Ma nel weekend torna l’afa da bollino rosso : Domani al Nord arrivano piogge e temporali, con un conseguente calo delle temperature. Ma già nel weekend in Italia torna l'afa, con il bollino rosso previsto per sabato in ben otto città: valori massimi intorno ai 37 gradi. La prossima settimana inizierà con una nuova perturbazione che riguarderà soprattutto il Nord.Continua a leggere

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge : Meteo, allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il forte maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

Meteo - Europa nella morsa del caldo : due morti in Spagna - gli incendi devastano il Portogallo [DETTAGLI] : caldo torrido in tutta Europa, con temperature altissime che stanno causando danni e disagi. In Spagna, dove le temperature hanno raggiunto i 44 °C, due uomini hanno perso la vita. In Portogallo è stato registrato il record dei 45 °C. La Spagna è uno dei Paesi maggiormente colpiti dal caldo torrido. Due persone sono morte oggi, un 78enne a Murcia nel sud, e un uomo di mezza età a Barcellona, mentre una terza persona è stata ricoverata per un ...

Meteo Ferragosto : caldo nella norma dopo l'anticiclone africano : Temperature nella media del periodo cioè intorno ai 33-34 gradi al Nord ma senza umidità, quindi ampiamente sopportabili rispetto al caldo tropicale dei giorni scorsi, con eccezione della Pianura Padana dove ci potrà essere qualche grado in più; un pò di refrigerio al Centro Sud con qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennini.E per Ferragosto la situazione dovrebbe mantenersi costante, con sole ...

Meteo 'pazzo' tra caldo torrido e grandinate : cosa ci aspetta nel weekend : Al Nord la pioggia ha mitigato le alte temperature degli ultimi giorni, con i temporali che potrebbero spostarsi verso il...

Domenico Pozzovivo - il ciclista Meteorologo : “nel mio paese raccoglievo i dati Meteo e scrivevo minime e massime - che bella la neve”. E a Febbraio ha salvato l’UAE al Teide : Domenico Pozzovivo, 35 anni di Policoro in Basilicata, è uno dei più importanti ciclisti del mondo grazie alle sue doti di scalatore, specie sempre più rara in via d’estinzione. Alto 165cm, pesa appena 56kg e in salita è uno dei migliori in assoluto tra i corridori in attività. Quest’anno è stato anche il miglior italiano alla Liegi-Bastogne-Liegi (5°), al Giro d’Italia, che ha concluso al 5° posto in classifica generale, che ...

Meteo : 40 - 7°C in Corea del Sud - record storico per il Paese nel mezzo di una forte ondata di caldo sulla penisola : L’ondata di caldo che affligge la penisola Coreana dalla metà di luglio è diventata storica in questa settimana a cavallo tra luglio e agosto. Le temperature sono salite ai livelli più alti da quando sono cominciate le registrazioni nel 1907, con il mercurio che mercoledì 1 agosto ha raggiunto i 40,7°C a Hongcheon, nel nord-est della Corea del Sud. Il record precedente era di 40°C, stabilito l’1 agosto del 1942 a Daegu. Le massime tipiche della ...

Previsioni Meteo : l’aria calda africana porta tanta sabbia del Sahara in Europa - clima stravolto nel Nord del Continente : l’aria calda proveniente dall’Africa sta portando una nuova ondata di caldo in Europa, causando allarmi per la salute per la sabbia del Deserto del Sahara e per le temperature eccezionalmente alte che dovrebbero raggiungere massime di 47°C in alcune aree meridionali. Il caldo torrido ha messo in allerta i servizi pubblici nella Penisola Iberica, dove le temperature oggi, 2 agosto, dovrebbero raggiungere i 44°C nella città portoghese di Evora, ...

Meteo - arriva il caldo record : bollino rosso in 18 città. Ma nel week end tornano i temporali : Dopo il picco di giovedì con bollino rosso in 18 città, la morsa del caldo venerdì si allenta leggermente e investe 12 comuni italiani. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, sottolinea il ...

Allerta Meteo Veneto : previsti temporali nelle aree montane : Ancora temporali interesseranno nelle prossime ore le aree montane del Veneto. Sulla base delle previsioni emesse poco fa da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica nel bacino idrografico Alto Piave, in Provincia di Belluno. L’avviso è riferito allo scenario di temporali forti e ha validità dalle 12 di domani, 1 agosto, alle 14 di giovedì ...