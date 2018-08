Mercato Napoli | si sblocca l' affare Ochoa

CalcioMercato - Napoli su Tatarusanu : c'è il sì del giocatore : In casa Napoli continua il casting dei portieri: dopo Ochoa, Ospina e Mignolet, l'ultimo nome è quello di Ciprian Tatarusanu, vecchia conoscenza della nostra Serie A, ha giocato 3 anni alla Fiorentina ...

Napoli : 4 giocatori sul Mercato in uscita : Secondo la Gazzetta dello Sport , dal Napoli andranno via solo Contini, Vinicius, Grassi , conteso da Parma e Spal, e Tonelli , piace a Cagliari, Sampdoria e Bologna,.

CalcioMercato Napoli – Balotelli strizza l’occhio ai tifosi sui social : “chiedete a De Laurentiis se…” : Mario Balotelli strizza l’occhio al Napoli: ‘SuperMario’ risponde alle domande dei fan su Instagram su un suo possibile arrivo in maglia azzurra e tira in ballo De Laurentiis Fra i tanti nomi circolati per le big di Serie A, nessuna sembra essersi realmente interessata a Mario Balotelli. In rotta col Nizza, ‘SuperMario’ è alla costante ricerca di una sistemazione di livello, che gli permetta di giocare l’Europa e soprattutto mostrare le ...

CalcioMercato Napoli - ufficiale l'arrivo di Malcuit : Nelle ultime ore l'accordo totale e la chiusura dell'operazione, poi, nella giornata di martedì, le visite mediche con il suo nuovo club a Villa Stuart. Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Kevin ...

CalcioMercato Napoli - Belotti non arriverà e Cavani si allontana (RUMORS) : Continua il Calciomercato del Napoli alla ricerca di rinforzi per tentare di contrastare lo strapotere della Juventus. Al momento la priorita' è risolvere il problema del portiere visto che sia Meret che Karnezis non offrono totale sicurezza [VIDEO] al reparto difensivo. I partenopei sembrano essere in forte pressing su Ochoa, portiere dello Standard Liegi e della nazionale messicana, ma tra le due societa' manca ancora l'accordo riguardo alla ...

CalcioMercato Napoli - non solo Ochoa : tentativo per Ospina. Malcuit firma per 4 anni con opzione per il 5° : Altro giro, altro obiettivo per la porta: il Napoli ha puntato David Ospina, numero uno dell'Arsenal. Un po' di dati: classe '88, gioca nei Gunners dal 2014 ed è il titolare della nazionale colombiana,...

CalcioMercato Napoli - l'affare Ochoa resta in stand by : Napoli - Il Napoli ha scelto Guillerme Ochoa dello standard Liegi e il messicano ha scelto il Napoli, ma vi raccontiamo da giorni che l'ostacolo principale è la Champions League. Il club belga, ...

CalcioMercato Napoli - giornata di visite mediche per Malcuit : Acconciatura stravagante, maglia con il numero 13 della stella NFL Odell Beckham Jr. stampato sopra e tanta voglia di cominciare una nuova avventura della propria carriera. Kevin Malcuit è arrivato in ...

Mercato Napoli - si avvicinano Malcuit e Ochoa : Tutto fatto per il terzino francese, atteso presto in città per le visite mediche. Si lavora ancora per il portiere messicano: da trovare l'accordo con lo Standard Liegi

CalcioMercato Napoli : Ochoa piace ancora di più - dopo gli errori di Karnezis : La quiete dopo la disfatta. Il cinque a zero rimediato dal Liverpool fa poco male pensando che si tratta di una amichevole ma spingerà il Napoli a volersi rifare sin dall'impegno di martedì a San ...

CalcioMercato 2018 - doppio colpo in arrivo : ma basta a questo Napoli? : Uno è praticamente definito, Malcuit, terzino destro del Lille. L'altro quasi, visto che in queste ore si sta stringendo anche per Ochoa, portiere messicano dello Standard Liegi. Due operazioni per ...