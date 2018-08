Mercati europei in rosso Piazza Affari maglia nera

Mercati europei in calo : Si chiude all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa e termina sulla linea di parità. L' Euro / Dollaro ...

Mercati europei in recupero : Teleborsa, - Le principali borse europee arrivano a fine mattinata con segni positivi, rafforzandosi rispetto a una partenza più cauta. Gli investitori restano in attesa delle indicazioni in arrivo ...

Perché è la Cina la nuova variabile per i Mercati europei : Milano. Mentre le Borse europee sembrano privi di particolare dinamismo, se non su singoli titoli movimentati dai risultati del primo semestre, gli osservatori di mercato sono sempre più concentrati sul crescente ruolo della Cina nello scenario economico globale. Messo alle strette dalla guerra sui

Mercati europei timidamente positivi in chiusura : Borse europee poco sopra la parità in chiusura di contrattazioni , Piazza Affari compresa dopo il taglio delle stime sul PIL da parte di Bankitalia e l'ennesimo record del debito pubblico . Inoltre l'...

Punta al rialzo la performance dei Mercati europei : Bilancio positivo a fine giornata per i mercati finanziari del Vecchio Continente , dopo la brutta giornata di ieri , 11 luglio 2018, sulle tensioni commerciali tra USA e Cina . L' Euro / Dollaro USA ...

In calo i Mercati europei - Milano inclusa : Giornata di vendite in Europa sulle tensioni commerciali tra USA e Cina . L'Office of the US Trade Representative ha annunciato l'imposizione di dazi del 10% su prodotti provenienti dalla Cina per un ...

La guerra commerciale affonda i Mercati europei : Teleborsa, - Avvio in rosso per Piazza Affari che scambia in netto calo in accordo con gli altri Listini continentali che accusano perdite consistenti. A deprimere gli investitori, l'ennesima mossa ...

Senza direzione Milano e gli altri Mercati europei : Teleborsa, - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , con Milano che scambia sulla linea di parità. Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA che ...

Mercati europei timidamente positivi : Teleborsa, - Si muovono in territorio positivo i principali Mercati di Eurolandia , Piazza Affari compresa, dopo il finale al rialzo delle borse asiatiche. Occhi puntati su Londra dopo l'acuirsi delle ...

Mercati europei cauti. Focus su dazi e lavoro USA : Partenza cautamente positiva per le principali borse europee confortate dalla buona performance messa a segno da Wall Street e dalle piazze asiatiche. Intanto la guerra commerciale tra USA e Cina è ...

Mercati europei positivi. Occhi su dati macro : Teleborsa, - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente all'indomani di una seduta debole orfane del faro di Wall Street, rimasta chiusa per festività. L'attenzione degli investitori si ...