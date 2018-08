Meghan Markle indossa sempre abiti con le tasche | ecco perché

Meghan Markle - nuovi indizi sulla gravidanza dopo il gesto di Harry : Il gesto di Harry riaccende i dubbi intorno ad una possibile gravidanza di Meghan Markle. La duchessa di Sussex è già incinta? Secondo i fan della Royal Family sarebbero tanti gli indizi al riguardo. Prima di tutto gli ultimi look indossati dalla moglie di Harry, tutti studiati per nascondere un possibile pancino, ma anche la decisione di rimandare la luna di miele in Africa, un paese a rischio malaria e quindi poco adatto ad una donna incinta. ...

Meghan Markle è la protagonista di uno spot femminista per UN Women - : La duchessa del Sussex ha girato un videoclip prodotto dall'Ente della Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere

Kate Middleton e Meghan Markle - perché si sono alleate (e per Harry è meglio così) : Chi si aspettava un Eva contro Eva è rimasto deluso: Meghan e Kate infatti hanno deciso – nonostante le differenze – di allearsi, per la gioia di Harry. Le due donne non potrebbero essere più diverse, ma, secondo quanto svela un insider, il loro rapporto sarebbe strettissimo. In poco tempo – complici gli attacchi del padre Thomas Markle e i vari scandali – Kate Middleton è diventata un vero e proprio “pilastro di ...

Meghan Markle costretta a restituire i regali di compleanno : Dopo il compleanno celebrato qualche giorno fa, Meghan Markle dovrà restituire tutti i regali ricevuti per volere della Regina. La duchessa di Sussex ha compiuto 37 anni lo scorso 4 agosto. Per lei nessun party o festa pubblica, visto che ha preso parte, insieme ad Harry, al matrimonio di Charlie van Straubenzee, migliore amico del marito. Con indosso un abito low cost navy blu (che è andato a ruba nelle ore successive), Meghan ha rubato la ...

Ma cosa mangia Meghan Markle per avere quel fisico super? La sua dieta “estrema” : Bella, radiosa, alta, snella e duchessa del Sussex. cosa desiderare di più dalla vita? Beh, se sei Meghan Markle praticamente hai tutto ciò che si può volere. Se non lo sei, almeno puoi copiare la sua alimentazione così da provare a diventare come lei… Ce lo chiediamo un po’ tutti: ma cosa mangia l’ex attrice di Suits per avere quel fisico lì? A quanto pare, da brava californiana qual è, Meghan è da sempre fedele a un regime alimentare ...

Chi è Thomas Markle Jr - fratellastro di Meghan Markle : Thomas Markle Jr. è il fratellastro di Meghan Markle e, insieme alla sorella Samantha, uno dei suoi più grandi nemici. 51 anni e un burrascoso divorzio alle spalle, Thomas Markle Jr condivide con la moglie di Harry il padre. Entrambi infatti sono figli di Thomas, direttore delle luci sul set, oggi in pensione. Non appena ha iniziato ad organizzare il Royal Wedding, Meghan era già sicura di una cosa: non avrebbe invitato i fratellastri. Una ...

“Devi lasciarli”. Meghan Markle - la triste “novità” che non ti aspetti. Una faccenda triste che lascia molto stupiti : È di sicuro la donna più ammirata (e invidiata) del mondo. Da quando, il 19 maggio 2018, Meghan Markle ha sposato il principe Harry, tutti gli occhi sono puntati su di lei. Anzi, a dire la verità, già da prima. La ex attrice di Suits si è accaparrata uno degli scapoli più desiderati al mondo e ovviamente ne paga le conseguenze… Anche noi ci siamo dovute mettere il cuore in pace: Harry ha giurato amore eterno a un’altra e non ha scelto noi. ...

Meghan MARKLE/ La moglie del Principe Harry costretta a restituire i regali di compleanno : ecco quali : MEGHAN MARKLE dovrà restituire alcuni regali ricevuti per il suo 37esimo compleanno: ecco i doni che la moglie del Principe Harry non potrà tenere per sè.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:25:00 GMT)

Meghan Markle - vegana part-time : Meghan Markle sfoggia in ogni foto una silhouette invidiabile, tonica e snella quanto basta. E tutti a chiedersi che cosa mangi per essere così in forma. Già, perché anche se il matrimonio reale è passato da un po’, gli occhi di mezzo mondo sono ancora tutti puntati sull’ex attrice e attuale Duchessa di Sussex. LEGGI ANCHEMeghan Markle non può (più) mangiare l'aglio Meghan la salutista Tra le tante curiosità che si vorrebbero ...

Meghan Markle truccatore : svelato il segreto di bellezza dell'ex attrice : L'esperto di bellezza e make up femminile ha colto occasione per invitare tutte spose del mondo a seguire l'esempio di Meghan quando si tratta di trucco per il giorno del matrimonio. Parola d'...

Harry - scivolone madornale : si scopre solo ora. La foto che ‘incastra’ il marito di Meghan Markle : Harry e Meghan Markle sono stati i protagonisti assoluti al matrimonio degli amici di lui, Charlie van Straubenzee e Daisy Jenks, che si sono sposati nel Surrey sabato 4 agosto, giorno in cui la duchessa ha spento 37 candeline. Lo sposo è uno dei migliori amici di Harry. Sono legati dai tempi della Ludgrove Prep School in Berkshire e il figlio di Carlo e Diana gli ha fatto anche da testimone. Era il giorno dell’ex attrice di Suits ...

Meghan Markle - perché sarà importante per William (anche più di Kate) : In futuro Meghan Markle sarà molto importante per William, anche più di Kate Middleton. Lo svela un esperto di “affari reali” al magazine Express, secondo cui l’attrice americana avrà un ruolo fondamentale nel futuro della Royal Family. Il duca di Cambridge si prepara a diventare re e, quando questo accadrà, avrà bisogno del sostegno di suo fratello Harry e di Meghan Markle. L’ex star di Suits infatti dovrà, insieme al ...

