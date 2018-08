McEnroe | Nadal può superare Federer e diventare il GOAT

Wimbledon – L’ammissione di John McEnroe : “la partita fra Nadal e Del Potro mi ha fatto piangere” : Nadal vs Del Potro dei quarti di finale di Wimbledon è una delle partite più belle della storia dello Slam inglese: la sfida ha fatto addirittura piangere John McEnroe L’edizione 2018 di Wimbledon sta regalando grandi emozioni. Mentre nel tabellone femminile le big sono crollate tutte nei primi turni, lasciando spazio al ritorno di Serena Williams, nel tabellone maschile le sorprese sono arrivate nelle fasi conclusive. ...

Wimbledon – L’analisi di John McEnroe : “Federer favorito. Nadal? Ha l’ansia! E gli occhi di Djokovic…” : John McEnroe ha analizzato i possibili vincitori di Wimbledon: favorito Roger Federer, mentre Nadal e Djokovic, gli altri due big, hanno qualche problema Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. La leggenda del tennis ...