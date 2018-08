MAXIMILIAN Anticipazioni del 10 agosto | lotte di potere e guerre non bastano per gli

MAXIMILIAN seconda puntata serie tv : trama e anticipazioni 10 agosto : Maximilian seconda puntata. Va in onda stasera in tv su Rai 3 la seconda e ultima parte della miniserie, un dramma storico in costume interpretato da Christa Theret e Jannis Niewhoner. SCOPRI COSA C’È IN TV Maximilian seconda puntata serie tv: trama e anticipazioni 10 agosto RIASSUNTO PRIMA puntata. Nel 1477 Carlo il temerario, duca di Borgogna, muore, gli succede la sua unica figlia Maria, ma la legge impone che una donna non possa ...