Maxdonna | quando un cane reinterpreta le copertine dei dischi di Madonna

(Di venerdì 10 agosto 2018) Sguardo impavido, profilo sinuoso, boccoli che svolazzano leggeri nel vento. Fra i tributi in onore del sessantesimo compleanno di, un posto speciale spetta sicuramente a quello ideato dal fotografo Vincent Flouret, che ha deciso di coinvolgere il suo fido golden retriever Max in una serie di scatti assolutamente sensazionali: nasce così il progetto, in cui ilpiù pop del pianetale immagini più iconiche che hanno segnato la carriera della regina della musica. Ecco allora che Max diventa il protagonista della storica copertina di Ray of Light, indossa il body rosa che del video di Hung Up e si cala il cappello sul musetto comesulla cover di Music. Una serie di scatti meravigliosi che ripercorrono in chiave canina la carriera musicale e cinematografica di Miss Ciccone, tutti da sfogliare nella nostra gallery.