Fedez ospite a L'Intervista?/ Maurizio Costanzo riparte con il neo sposo di Chiara Ferragni : Fedez ospite a L'Intervista? Secondo gli ultimi rumors sembra che Maurizio Costanzo stia pensando ad una nuova edizione ripartendo proprio dal rapper e neo sposo di Chiara Ferragni(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:10:00 GMT)

Maurizio Costanzo contro Grande Fratello (orrendo) e Belen Rodriguez (Una quasi conduttrice) : Intervistato dal settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo torna a dire la sua sul Grande Fratello e su Belen Rodriguez.-- A maggio scorso l'anchorman aveva definito il reality show condotto da Barbara d'Urso (in quel momento in onda) "una finestra nella discarica". Adesso il giornalista rincara la dose e spiega: Il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che ...

Katherine Kelly Lang/ Brooke di Beautiful ambasciatrice della lotta contro il cancro (Maurizio Costanzo Show) : Katherine Kelly Lang, ospite della puntata odierna di Beautiful, presenta il suo attuale compagno e parla del suo grande amore per l'Italia, con la quale collabora per le sue aziende.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:21:00 GMT)

