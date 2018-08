Massimo Ferrero | ' Quello normale sono io'

Carlo Vanzina - Martedì i funerali/ Massimo Ferrero ricorda l'amico : "Italia che lavora e sorride" : Carlo Vanzina , Martedì i funerali in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:50:00 GMT)

Sampdoria - inibito il presidente Massimo Ferrero : i dettagli : Sampdoria , Massimo Ferrero è stato inibito dalla Procura Federale della Figc, ecco i motivi dell’inibizione al patron doriano Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato inibito dalla Procura Federale della Figc per 15 giorni a causa di “una dichiarazione offensiva e denigratoria del movimento calcistico (e non solo) femminile, riferendosi ai calciatori della Sampdoria ”. Questo quanto spiegato proprio dalla ...

"La donna va penetrata" : multa e inibizione per Massimo Ferrero : 15 giorni di inibizione e 5 mila euro di multa per il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero . Lo ha deciso la Procura Federale della Figc, che ha punito il Massimo dirigente blucerchiato per la ...