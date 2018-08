: #Martina: ansia distruttrice del governo - CyberNewsH24 : #Martina: ansia distruttrice del governo - TelevideoRai101 : Martina: ansia distruttrice del governo - caccia_martina : Ma solo io quando mando un messaggio, soprattutto al Signor AsfaltoTutti, sto attenta ad ogni minimo particolare de… -

"Questo è unche vive di, non c'è un'idea di prospettiva per l'Italia. Pensano di togliere gli 80 euro ai lavoratori per fare la controriforma fiscale a vantaggio dei più ricchi,studiano l'aumento Iva, posticipano l'obbligo dei vaccini cruciali per la salute dei bambini... bloccano infrastrutture strategiche per i territori,tagliano i fondi ai comuni per le periferie e l'edilizia" pubblica Così su Facebook il segretario del Pd, Maurizio.(Di venerdì 10 agosto 2018)