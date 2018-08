Marina di Modica | la mancata salvaguardia delle dune | ancora polemiche

Modica Summer Fest - a Marina la Blue Sugar : la tribute band di Zucchero : Tanti gli appuntmaneti a Modica, Marina e Frigintini per la Modica Summer Fest. Stasera in piazza mediterraneo i Blue Sugar: tribute band di Zucchero

Eiffel 65 : record di presenze a Marina di Modica : Successo a Marina Di Modica per il concerto degli Eiffel 65. Non hanno età e fanno ballare tutta la piazza Mediterraneo fino a tarda notte.

Modica Summer Fest : Eiffel 65 a Marina : Tutto pronto per gli eventi in programma per Modica Syummer Fest a Modica, Marina di Modica e Frigintini. A Marina il concerto degli Eiffel 65

Pulizia della pista ciclabile Marina di Modica Sampieri : Intervento di scerbatura e Pulizia nella pista ciclabile Marina di Modica-Sampieri da parte degli operai del settore ecologia del Libero Consorzio

Marina di Modica e Maganuco - venditori abusivi : sanzioni fino a 500 euro : Il sindaco di Modica ha emanato un'ordinanza che prevede sanzioni da 25 euro e fino a 500 euro per i venditori abusivi a Marina di Modica e Maganuco.

Modica - un fine settimana all'insegna della musica in città e a Marina : A Marina di Modica in Piazza Mediterraneo primo giorno della manifestazione "Hashtag mare", stand di birra alla spina e spettacoli musicali. A Maganuco alle ore 20:00 evento "Eclisse". Sabato 28 ...

Estate Sportiva a Marina di Modica : iscrizioni aperte per tornei : aperte le iscrizioni per l'Estate Sportiva Modicana che si svolgeranno sull'arenile di Marina di Modica. Diversi i tornei. Ecco come iscriversi.

Marina di Modica - eliminata la carcassa del tonno trovata sulla scogliera : E' stata rimossa dalla scogliera tra Marina di Modica e Maganuco la carcassa del tonno che si era spiaggiato nella zona. Sul posto sono intervenuti gli esperti del Dipartimento Faunistico di Ragusa e ...

Un tonno in putrefazione spiaggiato a Marina di Modica : Un esemplare di tonno che si era piaggiato, è stato ritrovato sulla scogliera tra Marina di Modica e Maganuco. Era primo di vita ed in avanzato stato di decomposizione. Era stato un cittadino a ...

Tonno di 2 metri sulla scogliera tra Marina di Modica e Maganuco : Trovato sulla scogliera tra Marina di Modica e Maganuco un Tonno privo di vita ed in stato di decomposizione. Rimosso ieri pomeriggio.

Niente acqua venerdì a Marina di Modica : Il Comune di Modica comunica ai residenti e ai villeggianti di Marina di Modica che nella giornata di venerdì sarà sospesa l'erogazione di acqua

Tennis gratis per tutti a Marina di Modica : Dopo il successo riscosso lo scorso anno, il progetto "Tennis gratis per tutti" a Marina di Modica verrà riproposto anche quest'anno

Marina di Modica - "serra" di marijuana in casa : arrestato : la polizia di stato rinviene in una abitazione una serra per la coltivazione di marijuana. arrestato un magazziniere e sequestrati 850 grammi di droga

Incidente sulla Modica-Marina di Modica : muore 43enne : Un 43enne di Ragusa, M.C., è morto ieri sera sulla Modica mare nei pressi del distributore di carburante. L'auto tranciata dal guard rail