Marco D’Amore : «Perché Gomorra è meglio de Il Trono di Spade» : Ormai tutti lo chiamano Ciro. Il personaggio della serie Gomorra ha lasciato il segno e Marco D’Amore è diventato popolare. E pensare che l’attore di Caserta non era intenzionato a fare il provino della serie italiana più vista nel mondo: il suo chiodo fisso era il teatro (allora era in tournée con la trilogia della Villeggiatura di Goldoni insieme a Toni Servillo). Il cinema? La tv? Non gli appartenevano. Poi è arrivata la chiamata di Stefano ...

Marco Bocci - la dedica d’amore di Laura Chiatti per i suoi 40 anni : Il 4 agosto l’attore Marco Bocci compie 40 anni. Prossimo al ritorno in tv con la seconda stagione di Solo (le repliche della prima verranno trasmesse a partire dal 10 agosto su Canale 5), si gode il traguardo delle 40 candeline con la moglie, i due figli (Enea e Pablo) e tante bolle di sapone. E per l’occasione Laura Chiatti gli ha fatto un regalo speciale: il casco di Ayrton Senna, grande campione di Formula 1 scomparso ...

Gomorra – la serie 4 - concluse le riprese per Marco D’Amore : Niente spoiler, ma a suo modo la fine delle riprese degli episodi di Gomorra – la serie 4 di cui è regista per Marco D’Amore rappresenta un momento da ricordare. Uno spartiacque, soprattutto per il saluto che l’attore che per questa stagione si è riservato un insolito ruolo (per lui un debutto) regala a tutti: “Finisce così l’ultimo giorno di riprese – scrive – il famigerato #ciak e una maglia che in due ...

Ultimo giorno sul set di Gomorra 4 per Marco D’Amore che stuzzica i fan sulla morte di Ciro : Chi segue Marco d'Amore ormai da anni sa riconoscere i suoi occhi lucidi, quello sguardo che sa dire tutto senza bisogno di parole. Lo ha fatto sul set di Gomorra 4 dietro la macchina da presa e anche davanti quando ha prestato il suo volto a Ciro di Marzio, l'Immortale, colui che ha ucciso la sua stessa moglie per la voglia di arrivare lontano ma che alla fine si è lasciato uccidere per trovare pace. I fan lo hanno pianto tanto e hanno ...

Marco D’Amore vs Il Tempo/ “Firma appello Rolling Stone - ma non prende migranti a casa”. Replica “avete rotto” : Marco D'Amore contro "Il Tempo": firma l'appello di Rolling Stone "ma non porta a casa i migranti", l'esperimento del giornale accende la Replica dell'attore di Gomorra, "avere rotto"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Cristina Chiabotto ufficializza la sua storia d’amore con Marco Roscio : la prima ‘dichiarazione’ social : Cristina Chiabotto ufficializza il suo amore per Marco Roscio pubblicando per la prima volta sui social una foto accanto al consulente finanziario che le ha rubato il cuore Finora solo paparazzate avevano immortalato Cristina Chiabotto accanto al suo nuovo amore. In questi giorni, però, durante le sue vacanze, è proprio l’ex reginetta di bellezza ad ufficializzare la sua nuova storia d’amore sui social. Dopo 12 anni di ...

Ciro di Gomorra racconta Pompei : Marco D’Amore e Alberto Angela insieme su Rai1 : I fan non rivedranno più Ciro di Gomorra alle prese con traffici o omicidi ma sicuramente per Marco d'Amore si aprirà un momento davvero fiorente per la sua carriera. Adesso l'attore è pronto a sperimentare nuove strade, fare nuovi lavori e vestire i panni di altri personaggi per lavarsi via di dosso la "puzza" che Ciro di Marzio gli ha lasciato addosso. Marco d'Amore nelle scorse settimane è stato dietro la macchina da presa dei nuovi ...