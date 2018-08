Marco Bocci e Solo prendono il posto de Le Verità Nascoste | le repliche sostituiscono la

Solo - le miniserie Tv con Marco Bocci : stasera la prima puntata in replica su Canale5 : Tornano le avventure dell'agente dell' SCO sotto copertura interpretato da Bocci. Oggi la prima delle quattro puntate.

Solo - la prima puntata della fiction con Marco Bocci in replica il 10 agosto : In attesa della seconda stagione, attualmente in lavorazione, Mediaset ha deciso di riproporre in prima serata le repliche della prima stagione della miniserie poliziesca Solo, andata in onda nel 2016. Si comincia ovviamente dalla primissima e già in qualche modo storica puntata, ritrasmessa su Canale 5 venerdì 10 agosto a partire dalle 21.25. Il protagonista assoluto è ovviamente Marco Bocci – compagno di Laura Chiatti, nella vita – ...

Marco Bocci torna Solo : dal 10 agosto le repliche - a settembre le inedite : Dal 10 agosto, su Canale 5, tornano le repliche della prima stagione di Solo, la serie con Marco Bocci che

Marco Bocci - la dedica d’amore di Laura Chiatti per i suoi 40 anni : Il 4 agosto l’attore Marco Bocci compie 40 anni. Prossimo al ritorno in tv con la seconda stagione di Solo (le repliche della prima verranno trasmesse a partire dal 10 agosto su Canale 5), si gode il traguardo delle 40 candeline con la moglie, i due figli (Enea e Pablo) e tante bolle di sapone. E per l’occasione Laura Chiatti gli ha fatto un regalo speciale: il casco di Ayrton Senna, grande campione di Formula 1 scomparso ...

“Non ne posso più - pietà”. Marco Bocci è stanco - Laura Chiatti risponde così (VIDEO) : Marco Bocci e Laura Chiatti puntano a diventare i nuovi Sandra e Vianello? La coppia del cinema italiano sta trascorrendo un’estate 2018 in famiglia tra risate, video, siparietti musicali e facce buffe dei figli. Non mancano le stoccate polemiche dell’attrice italiana che, nelle ultime due settimane, ha dedicato ben due lunghissimi post a Sandro Mayer. Il motivo? La presunta nuova gravidanza della Chiatti. E lei non le ha di certo ...

Laura Chiatti scatenata : balla senza freni ed il marito Marco Bocci se la ride! Ecco il VIDEO : Su Instagram il VIDEO dell’attrice Laura Chiatti che balla sulle note del tormentone estivo dei Thegiornalisti Basta quel “la” e lei parte. In giardino, sul divano, sotto la doccia, Laura Chiatti non riesce proprio a controllarsi sulle note di “Felicità puttana”, l’ultima hit dei Thegiornalisti, regalando performance divertenti (e anche molto sexy) rigorosamente riprese dal marito e pubblicato su Instagram ...

