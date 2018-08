Marcello Foa | dagobomba | andrà alla direzione di Rai 2

Paolo Becchi avverte Matteo Salvini : a Marcello Foa in Rai non si deve rinunciare : A Foa non si rinuncia. Dopo che Pd e sodali hanno fatto della Rai carne di porco, non vediamo perché Salvini e Di Maio debbano rinunciare ad avere all'interno della Tv pubblica una persona perbene, ...

Rai - dopo Marcello Foa silurano un altro candidato : bocciato Riccardo Laganà : Niente da fare neppure oggi oggi in Cda Rai per avere un nuovo presidente, dopo il no della commissione di Vigilanza a Marcello Foa . Si è discusso della situazione e, così come aveva fatto una ...

Giuseppe Conte si schiera con Salvini : 'Marcello Foa profilo assolutamente adeguato a presidenza Rai' : E' uno scatto verso la componente leghista del suo governo, quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Il quale nell'ultima conferenza stampa prima della pausa estiva della politica, spiega che ' Marcello Foa ha un profilo di tutto rispetto, assolutamente adeguato alla presidenza della Rai'. Finora Matteo Salvini è stato l'unico a difendere a spada tratta il suo ...

Marcello Foa - Dagospia : non sarà presidente Rai ma direttore di rete - accordo Salvini-Di Maio : Basta un flash, a Dagospia , per dar conto di quella che potrebbe essere la chiusura della partita relativa al nome di Marcello Foa . Pare essere definitivamente tramontata l'ipotesi di vederlo ...

Giancarlo Giorgetti : 'Su Marcello Foa presidente Rai io spero che Berlusconi si penta' : Forza Italia e Pd continuano col chiedere un nome alternativo, appellandosi ai pareri di quei giuristi concordi sul fatto che Marcello Foa debba essere sostituito. Ma la Lega non molla. E, come ...

Rai - Di Maio “Senza intesa niente presidente”/ Ultime notizie - Cda operativo : Minoli prevale su Marcello Foa? : Rai, Di Maio “Senza intesa niente presidente”. Ultime notizie nomine: Cda operativo, Giovanni Minoli la spunta su Marcello Foa? Polemiche sulle parole del ministro M5s(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:24:00 GMT)

Rai - il piano b di Luigi Di Maio : un altro incarico per Marcello Foa : Cominciano a vacillare i grillini sulla strategia di Matteo Salvini per la nomina di Marcello Foa presidente della Rai. Uno stallo che rischia di minare la loro promessa di rivoluzionare Viale Mazzini.

Rai - le conseguenze dello stallo su Marcello Foa : addio a Un posto al sole? : Lo stallo in Rai sul nome di Marcello Foa rischia di avere pesantissime conseguenze anche sui palinsesti. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano , Viale Mazzini rischia di restare senza i gol di ...

Silvio Berlusconi - la tassa sugli spot tv come strumento di pressione per farlo cedere su Marcello Foa? : Da qualche giorno soprattutto nel M5s si parla dell'ipotesi di introdurre una tassazione straordinaria sugli spot pubblicitari in tv. Misura che, ovviamente, penalizzerebbe Silvio Berlusconi e la sua ...

Marcello Foa - Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi riuscirà a convincere i suoi' : Le speranze di Marcello Foa di ascendere alla presidenza della Rai non sono tramontate del tutto? Possibile, almeno leggendo le parole attribuite a Matteo Salvini in un retroscena su La Stampa . 'Il ...

Il figlio di Marcello Foa nello staff di Salvini : Leonardo Foa nella squadra di giovanissimi che cura la comunicazione sui social della Lega. Il Pd all'attacco: "Salvini solito nepotista" Rai, Foa: "Resto come consigliere anziano"