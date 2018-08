Manuela scomparsa da 2 settimane | ascoltato l' ex fidanzato | ecco le sue ultime tracce

Donna scomparsa nel Bresciano : partiti da Brescia e non dal lago di Garda gli sms di Manuela : La ragazza è svanita nel nulla da sabato 28 luglio. Sentito in procura, come persona informata sui fatti, l'ex fidanzato e convivente

Manuela Bailo scomparsa - la svolta nelle indagini : non era sul lago : La presenza di Manuela Bailo è stata “inquadrata” dalle celle del suo smartphone: quando mandava i messaggi non era sul lago...

Manuela BAILO SCOMPARSA : EX FIDANZATO IN PROCURA/ Ultime notizie : Matteo Sandri due ore davanti al pm : MANUELA BAILO è SCOMPARSA: era a Brescia. Ultime notizie, svolta nelle indagini con il ritrovamento dello smartphone: la 35enne non è mai stata a Garda(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Manuela Bailo è scomparsa : smartphone rintracciato a Brescia/ Ultime notizie - 35enne mai stata a Garda : Manuela Bailo è scomparsa: era a Brescia. Ultime notizie, svolta nelle indagini con il ritrovamento dello smartphone: la 35enne non è mai stata a Garda(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:19:00 GMT)

Manuela Bailo - scomparsa da 11 giorni/ Ultime notizie Brescia : Bolzan "dai messaggi emerge disagio interiore" : Manuela Bailo è scomparsa, dubbi su sms: Ultime notizie Brescia, ansia dei familiari, "quei messaggi di non li ha scritti lei". Continuano le ricerche(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:52:00 GMT)

Manuela BAILO SCOMPARSA - L'INCONTRO CON UN UOMO SPOSATO/ Ultime notizie Brescia : relazione nata da poco? : MANUELA BAILO è SCOMPARSA, dubbi su sms: Ultime notizie Brescia, ansia dei familiari, "quei messaggi di non li ha scritti lei". Continuano le ricerche(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:20:00 GMT)

Manuela Bailo - continuano le ricerche della 35enne scomparsa : Proseguono le ricerche di Manuela Bailo, la giovane scomparsa ormai da 10 giorni nel Bresciano. 'Riservata ed assennata', la definiscono così i tanti che conoscevano la 35enne di Nave, nel Bresciano. ...

Manuela Bailo è scomparsa - dubbi su sms/ Ultime notizie Brescia : "quei messaggi non li ha scritti lei" : Manuela Bailo è scomparsa, dubbi su sms: Ultime notizie Brescia, ansia dei familiari, "quei messaggi di non li ha scritti lei". Continuano le ricerche(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:50:00 GMT)

“Abbiamo paura”. Scomparsa da una settimana - il terribile sospetto della mamma di Manuela : È giallo sulla Scomparsa di Manuela Bailo, una 35enne bresciana, sparita da una settimana. L’ultimo ad averla sentita, anche se solo per sms, è stato l’ex fidanzato con il quale conviveva nonostante la loro relazione fosse finita da due anni. «Sono dalla mia amica Francy», aveva scritto lunedì sera la ragazza. Ma l’amica in questione nega di averla incontrata. «Non mi ha scritto e non l’ho vista. L’ultima volta ci ...

Manuela Bailo - scomparsa da una settimana : il giallo degli ultimi messaggi : Sono ancora tanti i dubbi e le domande sulla scomparsa della 35enne bresciana. Secondo la famiglia e l'ex fidanzato, gli...

Manuela è scomparsa : otto giorni di ricerche La - falsa - pista degli sms : Brescia otto giorni di silenzio e di orribili presentimenti. Dal 28 luglio scorso non si ha più alcuna notizia di Manuela Bailo, 35enne residente nel Bresciano, scomparsa nel nulla in un sabato ...

Brescia - la scomparsa di Manuela Bailo è un mistero tra sms e silenzi : Dov'è finita Manuela Bailo? Se lo chiedono i genitori, il convivente ex fidanzato e tutte le amiche. A Nave, paesino in provicina di Brescia, c'è il timore [VIDEO]che a quella ragazza scomparsa nel nulla sia successo qualcosa. La donna è scomparsa nel nulla dallo scorso 28 luglio. Da allora l'unica traccia sono alcuni sms inviati al convivente, ex fidanzato della donna, e al datore di lavoro. Ma da fine luglio nessuna persona ha visto più in ...

