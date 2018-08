Manuela Bailo | scomparsa a Brescia da due settimane Le indagini sugli ultimi messaggi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) È avvolta nel mistero ladi, la trentacinquennena di cui non si hanno notizie dal 28 luglio. Lenon escludono nessuna ipotesi, ma seguono in via prioritaria il filo degli affetti e delle relazioni sentimentali: nel mirino delle ricerche vi sono gliseiinviati dal cellulare della giovane con Whatsapp che secondo i familiari e amici non sarebbero scritti da lei, ma da qualcun altro per inscenare un allontanamento volontario, convinzione condivisa anche dagli investigatori e inquirenti che stanno indagando sul caso. La 35enne ècon i suoi due telefoni: quello privato e quello aziendale, anche questi sono stati localizzati fino a lunedì sera. Inquirenti e investigatori assicurano di avere elementi da cui partire per risolvere il caso mentre si stanno analizzando le utenze telefoniche dei cellulari della donna. Il Giorno ...