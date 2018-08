huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Manovra, si lavora a un ritocchino all'Iva - M5S_No_Grazie : RT @HuffPostItalia: Manovra, si lavora a un ritocchino all'Iva - alcinx : RT @HuffPostItalia: Manovra, si lavora a un ritocchino all'Iva - bambaccione : RT @HuffPostItalia: Manovra, si lavora a un ritocchino all'Iva -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Alcuni prodotti vedranno la tassazione Iva più alta, per altri invece sarà più bassa. L'obiettivo principale rimane disinnescare le clausole di salvaguardia per scongiurare l'aumento dell'Imposta sul valore aggiunto, ma alcuni "ritocchi" nella legge di stabilità, che il governo sta provando a mettere in cantiere, ci saranno.Ciò non significa che saliranno o scenderanno le aliquote, piuttosto alcuni prodotti saranno considerati beni di prima necessità quindi con un'aliquota al 4% altri saranno invece considerati beni da tassare con l'aliquota massima. "Ci sono prodotti a cui bisogna abbassare l'Iva, altri invece a cui bisogna alzarla", spiega una fonte del Tesoro: "Tutto ciò per andare incontro alle famiglie e alle fasce più basse. I prodotti che saranno rivisti al rialzo non sono stati ancora discussi". Al ministero di via XX ...