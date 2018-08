Manovra | Gravaglia | Gli 80 euro potranno trasformarsi in riduzione fiscale

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 10 agosto 2018) "Non è vero che aumenterà l'Iva e non è altrettanto vero che si eliminerà il bonus degli 80. Non si tolgono gli 80si sta valutando di trasformarli inanziché in bonus: conta il netto in busta paga, non come si arriva a quell'importo". Lo precisa il viceministro all'Economia Massimo, spiegando che "nessuno sarà penalizzato".In un colloquio con il Corriere della Sera,precisa che "quando si metterà mano alla flat tax si dovrà tener conto del bonus degli 80". A proposito del reddito di cittadinanza, il viceministro aggiunge che "prima di parlare di risorse e di estensione di misure esistenti occorre fare un'analisi seria".