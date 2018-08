Manda e-mail con ingiurie ma i giudici lo assolvono | Era esasperato

huffingtonpost

(Di venerdì 10 agosto 2018) "Ti arricchisci sul lavoro della gente onesta? Continui a fottere le persone? Farò il possibile per evitare che derubiate altra gente". Erano delle vere e propriequelle che nel 2011 un professionista inviò via e-al titolare di un'azienda da cui aspettava dei pagamenti: ma erano "offese giustificate", come hanno scritto iche si sono occupati del caso, perché prodotte da "uno stato di esasperazione". E l'uomo, G.F., 35 anni, è stato assolto dall'accusa di diffamazione "perché il fatto non costituisce reato".L'insolita vicenda giudiziaria si è dipanata a Torino per poi chiudersi a Roma, dove la Cassazione ha avallato la sentenza di primo grado di un giudice di pace e la successiva del tribunale. I magistrati subalpini, secondo la Suprema Corte, hanno applicato correttamente la cosiddetta "esimente della provocazione", ...