Manchester United Leicester in diretta | formazioni ufficiali e risultato LIVE

Manchester United Leicester/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Manchester United Leicester Streaming video e tv: probabili formazioni , orario , quote e risultato live dell’anticipo che apre la Premier League(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Manchester United Leicester - le probabili formazioni : dubbi in difesa per Mourinho - nelle Foxes c'è Maguire : Lo United falcidiato da infortuni e Mondiale ospita il Leicester nel Friday Night a Old Trafford. Sono rientrati Paul Pogba, Jesse Lingard e Romelu Lukaku, ma Mourinho non dovrebbe schierare nessuno ...