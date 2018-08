“Mamma arrivo” Le ultime parole poi la scoperta Lo trovano così

caffeinamagazine

(Di venerdì 10 agosto 2018) «Mi dispiace per tutti quelli che staranno male. Per favore, non pensate che io sia egoista. Non ero il migliore dei figli e degli amici. Non vedo l’ora di vederti mamma», sono lepostate sabato mattina prima di suicidarsi e dopo aver pubblicato una foto insieme alla mamma quando era piccolo. Il cadavere di una giovane star del calcio gallese, Brendon Holder è stato trovato qualche ora più tardi, come riporta Metro. Non ha retto alla scomparsa della madre. Calciatore del Carmarthen Stars, è morto nella sua casa nel Galles occidentale. «Brendon ha toccato la vita di molti e per questo mancherà a tutti», l’omaggio del fratello, mentre un amico ha scritto: «Se solo sapessi quante persone ti avevano nel cuore. Mi mancherà quel sorriso sfacciato ogni giorno». In lutto anche la sua squadra di calcio, che ha annullato le partite previste nel weekend dopo la tragedia: «Siamo ...