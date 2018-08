Maltempo - violenti temporali al Nord. Blackout e disagi a Malpensa - : Italia divisa dal meteo, con pioggia e temperature in calo al Settentrione e caldo al Centrosud. La prima perturbazione di agosto ha creato problemi soprattutto nel Varesotto, con ritardi anche all'...

Maltempo - violenti temporali in pianura Padana : anomala tempesta di sabbia a Cremona : Il Maltempo sta colpendo la pianura Padana con violenti temporali e un brusco calo delle temperature. Nel pomeriggio un forte temporale ha colpito Cremona, dove sono caduti 14mm di pioggia in pochi minuti con raffiche di vento fino a 60km/h. Vento ancora più forte a Piadena (82km/h) e Codogno (74km/h), con 36mm di pioggia a Piadena, 28mm ad Asola e 27mm a Torricella del Pizzo. Un po' tutta la "bassa" lombarda ha dovuto fare i ...

Maltempo - caldo esplosivo scatena violenti temporali da Nord a Sud : nubifragi a Roma - Padova e Palermo - +36°C a Firenze - Ferrara e Foggia

Previsioni Meteo - Agosto prende una brutta piega : altro che estate - forte Maltempo e violenti temporali anche a Ferragosto

Allerta Meteo - tra caldo e Maltempo : violenti temporali pomeridiani in Italia - e in Europa si forma una maxi Squall-Line

Maltempo : violenti temporali in Alto Adige : Una serie di violenti temporali si sono abbattuti in serata su gran parte dell'Alto Adige. Le zone maggiormente colpite sono le localita' della Val d'Isarco, Val Pusteria e anche Burgraviato (Merano). In Val di Fleres la strada provinciale 508 e' stata chiusa causa una frana abbattutasi sulla carreggiata. I temporali sono caratterizzati da forti raffiche di vento, pioggia e grandine. Dal tardo pomeriggio gli interventi ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D'Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte Maltempo al Sud : violenti temporali pomeridiani - attenzione in Sicilia

Maltempo - violenti temporali in Sicilia : enorme tornado a Pantelleria - fenomeno rarissimo

Maltempo - violenti temporali al Centro/Sud : nubifragi da Roma a Palermo - weekend senza estate in mezz'Italia

Maltempo - violenti temporali sull'Appennino : Basilicata in ginocchio - Matera devastata da un'alluvione lampo

Previsioni Meteo - weekend pazzesco sull'Italia : forte Maltempo al Nord con violenti temporali - caldo Africano al Sud con temperature roventi

Maltempo - primi forti temporali al Nord : violentissima grandinata a Mondovì [VIDEO] : I primi forti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo pomeriggio di Venerdì 20 Luglio: i fenomeni più intensi sono in Veneto e in Piemonte, dove una violenta grandinata ha colpito Mondovì in provincia di Cuneo, provocando disagi per gli allagamenti. Eloquenti le immagini video: Maltempo, temporali in Piemonte: grandinata a Mondovì [VIDEO] Maltempo in Piemonte, violentissima grandinata a Mondovì [VIDEO] Ecco le pagine utili per ...

Maltempo - violenti temporali nella notte sull'Italia : nubifragio devastante a Roma - tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro