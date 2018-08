Malattia e assenza da lavoro | cosa fare | la guida Inps

leggioggi

: Assenza dal lavoro per malattia, fondamentale il certificato medico da consegnare - infoiteconomia : Assenza dal lavoro per malattia, fondamentale il certificato medico da consegnare - infoiteconomia : Assenza sul lavoro per malattia, tutta la procedura da fare per evitare assenze ingiustificate - EPAS_Bitonto : La guida dell’Inps sul certificato medico telematico e sulle visite fiscali per lavoratori dipendenti pubblici e pr… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Nel caso didalper, il lavoratore è tenuto ad osservare determinate regole, affinché il periodo in cui non presta la propria attività lavorativa venga pagato in busta paga dal datore di, che può poi conguagliare l’importo riconosciuto con i contributida versare all’Istituto previdenziale. A tal fine, nei giorni scorsi l’ha pubblicato sul proprio portale internet unasul funzionamento del certificato ditelematico e delle visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici. Scarica qui lasu certificato die visite di controllo. Vediamo quindi nel dettaglioin caso diperper: adempimenti del medico curante La primadain caso diche determina l’impossibilità temporanea per il lavoratore di recarsi sul posto di, è di andare dal ...