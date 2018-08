“Mai fatto in 23 anni di matrimonio” Maria De Filippi | e chi se lo aspettava?

caffeinamagazine

(Di venerdì 10 agosto 2018) La regina assoluta del piccolo schermo italiano, legata ormai per sempre nell’immaginario collettivo ai tanti programmi di successo dei quali è stata protagonista nel corso degli, su tutti il talent Amici ancora oggi seguitissimo dal pubblico.Deha deciso di condividere con i fan dettagli inediti della sua vita privata, raccontandosi in un’intervista rilasciata alla rivista DiPiù in cui non si è fatta mancare nulla o quasi. La Deha infatti parlato del suo lavoro, della carriera, del figlio Gabriele e…del marito Maurizio Costanzo. “Penso di avere contribuito a portare equilibrio e serenità nella vita di Maurizio, così come lui ha portato equilibrio e serenità nella mia. Io e lui ci siamo incontrati al momento giusto, all’età giusta, quando certe sue ansie erano state placate, certi traguardi erano stati raggiunti”. ...