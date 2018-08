ilfattoquotidiano

: Mafia, la faida tra Licata e Liegi riporta la Sicilia agli anni ’50: parenti e fidanzate dei pentiti si dissociano… - Cascavel47 : Mafia, la faida tra Licata e Liegi riporta la Sicilia agli anni ’50: parenti e fidanzate dei pentiti si dissociano… - magicaGrmente22 : RT @fattoquotidiano: Mafia, la faida tra Licata e Liegi riporta la Sicilia agli anni ’50: parenti e fidanzate dei pentiti si dissociano pub… - fattoquotidiano : Mafia, la faida tra Licata e Liegi riporta la Sicilia agli anni ’50: parenti e fidanzate dei pentiti si dissociano… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Tutto il paese doveva saperlo. E per farglielo sapere hanno deciso di fare un annuncio pubblico inviando una lettera ai giornali locali. Solo che la notizia da diffondere il più possibile non era né un matrimonio e neanche un altro lieto evento. Al contrario: tutto il paese doveva sapere che loro con queiche hanno deciso di collaborare con la magistratura non vogliono più avere niente a che fare. Sembra uscito da uno dei primi romanzi di Leonardo Sciascia quello che sta succedendo a Favara, in provincia di Agrigento. Una città nota negli ultimiperché è diventata teatro di unache dallaè arrivata fino a, in Belgio. Un traffico di stupefacenti che sta attraversendo l’Europa a colpi di agguati e omicidi. Ed è proprio per risolvere alcuni di quei fatti di sangue che gli investigatori stanno utilizzando negli ultimi mesi le dichiarazioni di Giuseppe ...