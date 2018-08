Madonna | 60 anni in 60 hairstyle

Madonna si reinventa ancora : a 60 anni fa la mamma in Europa : Quando sei Madonna e compi 60 anni non puoi fare altro che reinventarti. Per l’ennesima volta. Madonna Louise Veronica Ciccone, una carriera e una vita che parlano da sole, non ha più nulla da dimostrare. Ma, forse per questo, non ha perso la voglia di farlo. Così nell’anno del compleanno tondo – zitta, zitta – ha fatto i bagagli e ha lasciato l’America. Destinazione Europa, Portogallo. Un unico obiettivo: essere ...

Madonna compie 60 anni e ruggisce ancora : ANSA, - ROMA, 5 AGO - "La mia aspirazione è diventare più famosa di dio". E' solo una delle migliaia delle frasi provocatorie di Madonna, ex Material Girl, atleta del rock, che si appresta a soffiare ...

Vulcanica - irriverente - ribelle : i 60 anni di Madonna : «Ubriaca di ambizioni», così come veniva descritta la giovane Madonna, arrivata a New York con soli 35 dollari in tasca. Partita dal Michigan, la sua carriera è cominciata come ballerina e con il primo singolo del 1982, Everybody. Da sempre disposta a tutto pur di farcela, Madonna Louise Veronica Ciccone ne ha fatta di strada e tra pochi giorni, il 16 agosto per l’esattezza, compirà 60 anni. Sono lontani gli anni in cui in un recensione di ...

I 60 anni di Madonna : icona fashion e trasgressiva : Chi se non lei avrebbe potuto indossare meglio pizzo e croci? Rimane il fatto che Miss Veronica Ciccone è la regina indiscussa del mondo pop , grazie alla sua capacità camaleontica di trasformarsi e ...

Madonna su Vogue Italia in copertina per i suoi 60 anni - dalla vita in famiglia a Lisbona al nuovo album (foto) : Per la Regina del Pop si avvicina un compleanno storico e la copertina di Madonna su Vogue Italia per i suoi 60 anni lo ricorda al mondo: il 16 agosto Lady Ciccone spegnerà 60 candeline, ma non ha certo intenzione di pensare ad un ritiro dalle scene. Il numero di agosto di Vogue Italia le dedica una copertina e un ampio spazio all'interno del magazine per raccontare la sua nuova vita a Lisbona, con un'intervista incentrata sui suoi figli, ...

Madonna - party super lusso per i 60 anni dell'icona pop : Madonna fa cifra tonda e organizza un party da urlo. L'icona pop avrebbe scelto il castello di Richard Brandson, patron della Virgin e proprietario della Kasbah...

Madonna a Marrakech per suoi 60 anni : RABAT, 12 LUG - Per i suoi 60 anni Madonna sceglie Marrakech. Tutto è pronto per la grande festa del 15 agosto, anche se la popstar non conferma e nemmeno smentisce la notizia che in città ha subito ...

