Lungo weekend fino a Ferragosto alla Poiana di Pradleves degustando formaggi

Edenlandia : tra musica - comicità e giochi - tanti gli appuntamenti per il Lungo weekend di ferragosto : Edenlandia propone una cinque giorni di appuntamenti da non perdere, tra inaugurazioni, concerti, spettacoli e il grande ferragosto Eden. A dare il via alla staffetta di appuntamenti l'apertura di Old Wild West, che per la prima volta in Europa approda in un parco dei divertimenti. Il noto brand, ...

MotoGp Austria - tutti gli orari del Lungo weekend : gara in chiaro su Sky e TV8 : Al Red Bull Ring, in Austria, si corre l'undicesimo appuntamento stagionale. Ecco tutti gli orari del lungo weekend...

L’azienda che regala il weekend Lungo agli operai - si chiude venerdì alle 14 : L'iniziativa della Salvagnini Italia di Sarego nell'ambito di un accordo integrativo con i sindacati dei lavoratori. "Dimostreremo che anche con qualche ora in meno si può realizzare lo stesso prodotto di qualità perché la gente è motivata dal potere stare un pomeriggio intero in più con i propri cari" hanno spiegato i sindacati.Continua a leggere

Meno ore di lavoro e weekend Lungo : ecco l'azienda che regala più tempo libero ai suoi dipendenti : Lavorare Meno, lavorare meglio. Quando si dice Welfare, nel vero senso della parola. È la storia della Salvagnini Italia di Sarego, in provincia di Vicenza, i cui vertici aziendali hanno deciso di regalare più tempo libero (e Meno lavoro) ai propri lavoratori, di comune accordo con i sindacati.In che modo? Si passerà da 40 ore retribuite settimanali a 38 (venendo pagati allo stesso modo). Lo sconticino di due ore il venerdì, con l"impresa che ...

Azienda di Vicenza regala due ore e il weekend Lungo : "Si chiude venerdì alle 14" : Lavorare meno e prendere lo stesso stipendio di prima. L'Azienda Salvagnini Italia di Sarego, ha avviato una piccola rivoluzione: negli uffici e in produzione si lavorerà 38 ore a settimana, con un salario di 40 ore retribuite. "Si chiude venerdì alle 14", fanno sapere i vertici al Corriere del Veneto che ha riportato la notizia.La sperimentazione partirà a settembre e coinvolgerà - se i risultati saranno buoni - ...

10 cose da fare in un weekend Lungo tra Madrid e Barcellona (sì entrambe) : Due è meglio che una. Specie se a separarle c’è un treno di tre ore e a meno di 100 euro. Madrid e Barcellona: le cugine, forse le sorellastre. Sobria e istituzionale la prima, audace e trasgressiva la seconda. Se Madrid è «una donna non troppo bella, senza la quale però non puoi vivere», Barcellona è una signora ciarliera, che «con una mano ti accarezza il viso e con l’altra ti sfila il portafogli». Due città complementari, che visitate ...

Il Lungo weekend monferrino : Notte Bianca - Nomadi e mercatino dell'antiquariato : Si amplieranno i dehors di bar e ristoranti che potranno anche ospitare spettacoli di intrattenimento musicale e sonoro fino all'1,30. Aperti Castello, Duomo, Sinagoga , con concerto jazz, . E sabato ...

Ecco gli sconti IMPERDIBILI di eBay per tutto il Weekend Lungo : Su eBay.it ritornano gli IMPERDIBILI per tutto questo Weekend e fino ad inizio settimana smartphone scontati del 40% ed altri prodotti fino al 60% Su eBay è tempo degli sconti IMPERDIBILI con sconti tra il 40 e l’80% [Giugno 2018] eBay continua con le offerte ed ora rilancia la promo IMPERDIBILI con una bella selezione di prodotti super scontati fino […]

