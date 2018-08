“Luca non ce l’ha fatta” Monte Bianco | era tra gli altri scomparsi

caffeinamagazine

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ore drammatiche, ricerche senza sosta interrotte improvvisamente da una notizia terribile. Sono momenti di grande apprensione per gli amici e i parenti dei tre ragazzi italianisul versante francese del. Le notizie del gruppo si sono interrotte martedì 7 agosto, ultima volta che erano stati avvistati. Ora, ecco purtroppo il ritrovamento del corpo di uno dei giovani: si tratta di Luca Lombardini, del quale si erano perse le tracce mentre si trovava in compagnia del fratello Alessandro, militare del Soccorso alpino della guardia finanza di Bardonecchia, e della fidanzata Elisa Berton. Il gruppo si era riunito e aveva deciso di affrontare insieme l’ennesima avventura tutti insieme per festeggiare un lieto evento, il compleanno di Alessandro. A dare la notizia del ritrovamento del cadavere di Luca è Il Messaggero.I tre ...