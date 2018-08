Luca Barbarossa a dicembre all’Auditorium

Luca Barbarossa racconta Roma con tre concerti evento : Dopo la grande festa del 29 giugno nella Cavea dell’Auditorium Pardo della Musica di Roma , Luca Barbarossa torna con tre concerti - evento riportano in una dimensione più intima e cantautorale il progetto Roma è de tutti. Il 21, 22 e 23 dicembre in Sala Petrassi, Luca Barbarossa racconterà la sua Roma , vissuta e tramandata, in un viaggio partito musicalmente da Sanremo, dove Luca – con Passame er sale – ha portato la Roma nità sul palco ...

Luca Barbarossa a Roma per 3 concerti a dicembre : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Luca Barbarossa a Roma per tre concerti all'Auditorium Parco della Musica. Il cantautore Romano tornerà nella sua città Natale a dicembre per tre eventi consecutivi attesi venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 dicembre 2018. Rome è de tutti è il nome della tournée teatrale di Luca Barbarossa che lo riporterà nell'Auditorium Parco della Musica per tre live nella Sala Petrassi. I biglietti per assistere ai tre spettacoli sono già disponibili in ...