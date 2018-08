LIVE Ginnastica | Europei 2018 | qualificazioni juniores in DIRETTA Nicolò Mozzato

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : OROOOO!!! Mozzato pazzesco nella ginnastica! Pedroso quinta - Trost incolore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 10 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Oggi i riflettori saranno puntati in particolar modo su Berlino dove si assegneranno ben nove titoli nell’atletica leggera mentre a Glasgow spazio ai tuffi, al triathlon e al golf oltre che alla ginnastica artistica con le gare ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni juniores in DIRETTA. L’Italia ci prova - si assegnano le prime medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. Oggi venerdì 10 agosto spazio alle qualificazioni juniores che varranno anche per l’assegnazione delle medaglie del concorso generale individuale e della gara a squadre. Sarà presente anche l’Italia con Lay Giannini, Edoardo De Rosa, Yumin Abbadini, Ares Federici e Nicolò Mozzato che puntano a fare una bella gara e che cercheranno di ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni in DIRETTA. L'Italia in Finale a squadre - Marco Lodadio fuori dagli 8 agli anelli : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica , giovedì 9 agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni in DIRETTA. L’Italia punta alla finale - Lodadio cerca gloria agli anelli. Che lotta tra le big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica (giovedì 9 agosto). Iniziano le gare maschili all’SSE Hydro di Glasgow, spazio al lunghissimo turno di qualificazione al termine del quale conosceremo i nomi dei vari finalisti. In programma tre suddivisioni ma sarà l’ultima, prevista dalle ore 19.30 italiane, a chiamare in pedana tutte le big: Gran Bretagna, Germania, Russi, Ucraina, Francia, ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Basile quinta al corpo libero! Devai - Derwael - Wevers e Dos Santos ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità seniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Tocca a Martina Basile! Wevers - Derwael e Devai in trionfo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità seniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Che battaglia per le medaglie - l’Italia punta su Martina Basile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità seniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro si conclude la rassegna continentale per quanto riguarda il settore femminile, nel pomeriggio si assegnano i quattro titoli sui vari attrezzi, le migliori otto ginnaste del turno di qualificazione si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Si preannuncia come sempre grande spettacolo, il ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità juniores in DIRETTA. L'Italia domina - 2 ori e 2 argenti. Giorgia Villa e Asia d'Amato ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Doppia medaglia nel canottaggio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità juniores in DIRETTA. Doppietta Italia al volteggio - d’Amato-Villa sugli scudi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale, le under 16 scenderanno in pedana all’SSE Hydro per l’assegnazione degli ultimi quatto titolo e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver trionfato nella gara a squadre e nel concorso generale individuale grazie a Giorgia ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Tra poco Ganna e Balsamo! : Ci giochiamo l'asso del campione del mondo e d'Europa in carica dell'inseguimento individuale: Filippo Ganna . Attenzione anche ad Elisa Balsamo , possibile mina vagante nella corsa ad eliminazione. ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : doppietta oro-argento nella ginnastica! Tra poco Ganna e Balsamo! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità juniores in DIRETTA. L’Italia vuole un vagone di medaglie - Giorgia Villa per nuove magie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale, le under 16 scenderanno in pedana all’SSE Hydro per l’assegnazione degli ultimi quatto titolo e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver trionfato nella gara a squadre e nel concorso generale individuale grazie a Giorgia ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre in DIRETTA. Russia Campionessa - Italia sesta in rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si assegnano le prime medaglie seniores, la gara regina che misura il valore di un intero movimento è indubbiamente quella più attesa del programma e oggi non mancherà lo spettacolo. Sulla carta sembra profilarsi un duello stellare tra Russia e Francia per la conquista del titolo: le Campionesse in carica si ...