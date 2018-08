L' Italia del dopoguerra nella fotografia neorealista in mostra a New York

Abruzzo - lo strappo della Lega : “Alle regionali corriamo da soli”. Forza Italia : “Centrodestra diviso è favore a M5s e Pd” : Altro che “anomalia“. Altro che “Lega protagonista del centrodestra a livello nazionale e locale”, come aveva auspicato appena oggi Silvio Berlusconi. Il partito di Matteo Salvini annuncia che correrà da solo alle prossime regionali in Abruzzo. Dopo le dimissioni di Luciano D’Alfonso da governatore, le elezioni dovrebbero tenersi entro l’anno. E, salvo novità, il centrodestrà correrà diviso. Ad annunciarlo ci pensa ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 10/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,49 miliardi di euro, con un incremento di ben 985,7 milioni, pari al 65,...

La "vergogna" dell'intesa Italia - Libia : Mentre il Parlamento approvava, pochi giorni fa, la cessione da parte dell'Italia di 12 motovedette alla Guardia costiera libica e lo stanziamento di circa 2,5 milioni di euro per la manutenzione delle imbarcazioni e l'addestramento degli equipaggi, ho incontrato Dalmar e Cawil (nomi di fantasia per motivi di protezione). Sono due ragazzi somali di 20 e 25 anni. Uno fuggito dalla violenza diffusa nella sua terra contesa tra Etiopia e Somalia, ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia sogna in grande con la 4×100. Parlano i 7 azzurri - Filippo Tortu : “La gara dell’anno” : Domenica 12 agosto si concluderanno gli Europei 2018 di Atletica leggera, l’ultima giornata prevede anche la disputa delle staffette 4×100 metri e l’Italia nutre delle ambizioni con il quartetto maschile che potrebbe dire la sua anche in ottica medaglie. Possiamo infatti contare su Filippo Tortu (quinto sui 100 metri, 9.99 di personale), Fausto Desalu (sesto sui 200, 20.13 proprio in finale), Marcell Jacobs (10.08 qualche mese ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Già sei pass dalla vela! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

L'Indice del settore costruzioni Italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi - -1 - 61% - : Teleborsa, - Rosso per il settore costruzioni a Milano che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Construction & Materials. L'Indice del settore costruzioni italiano ha chiuso la giornata a ...

L'indice del settore telecomunicazioni in forte calo - -2 - 03% - - in discesa Telecom Italia : Teleborsa, - Andamento depresso per il comparto Telecomunicazioni in Italia. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia domina in maniera sempre più incontrastata il medagliere, con 17 medaglie delle quali 11 d’oro e 3 d’argento. Con le ultime finali dello skeet, in programma fino a domenica, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

San Lorenzo - la notte delle stelle cadenti : le mete perfette nel mondo e in Italia per vedere le Perseidi : Stasera è la notte di San Lorenzo, la suggestiva notte delle stelle cadenti, ovvero lo sciame meteorico delle Perseidi che, entrando in contatto con l’atmosfera, brucia passando dallo stato solido a quello gassoso, lasciando la classica e affascinante scia luminosa. Ecco le mete imperdibili per chi non vuole perdersi lo spettacolo. Partiamo dalle destinazioni internazionali: il consiglio è di raggiungere il Marocco per godersi il cielo ...

Atletica - Europei 2018 : Italia in finale con le staffette - le parole delle 4×400. La soddisfazione degli azzurri : Ottima mattinata per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera, spiccano soprattutto le prestazioni delle due 4×400 che si sono qualificate in finale. A impressionare sono state soprattutto le ragazze che hanno chiuso con il miglior tempo assoluto e che domani sera andranno a caccia di qualcosa di importante. Le azzurre possono puntare a una medaglia, anche a quella del metallo più prezioso, ma bisognerà ovviamente correre la ...

Ginnastica - Europei 2018 : la formazione dell’Italia per la Finale a squadre - scelti i terzetti azzurri. Gli ordini di rotazione : L’Italia disputerà la Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile che si stanno svolgendo all’SSE Hydro di Glasgow. Gli azzurri si sono qualificati all’atto conclusivo con l’ottavo punteggio di merito, l’ultimo per poter partecipare all’evento che consacrerà gli Imperatori del Vecchio Continente. Sabato 11 agosto (dalle ore 14.00) la Russia partirà con tutti i favori del pronostico per ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : l’Italia va a caccia del podio nel team event. Olanda e Francia favorite : Domani nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), terza gara del programma degli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Dopo i successi della cinque e dieci chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e gli ori di Kristóf Rasovszky di Ferry Weertman tra gli uomini, i “caimani” delle acque libere si esibiranno nel team Event, una prova di squadra nella quale due ragazze e due ragazzi si cimenteranno ...

Canottaggio - Mondiali junior Racice 2018 : altri quattro equipaggi dell’Italia passano in semifinale! : Ancora ottime notizie da Racice, in Repubblica Ceca, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali junior di Canottaggio: giornata di quarti e ripescaggi e, su cinque equipaggi impegnati quattro hanno staccato il pass per le semifinali. In acqua anche l’otto femminile nella test race in vista della finale. Nel singolo maschile l’Italia chiude terza nel primo dei quarti di finale in 6’53″98 e passa in semifinale, con il ...