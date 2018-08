Lira turca affonda | Erdogan attacca Usa

Il crollo della Lira turca scatena il panico sui mercati : Milano -2 - 5% | : Prosegue il crollo della valuta di Ankara, sotto attacco per i timori sulle politiche economiche del Paese. Piazza Affari chiude in negativo, giù diversi mercati emergenti. Erdogan: "Non perderemo ...

CRISI Lira turca - ERDOGAN : "CAMPAGNE CONTRO NOSTRO PAESE"/ Ultime notizie - la fuga verso il dollaro Usa : CRISI LIRA TURCA, ERDOGAN: "Campagne CONTRO NOSTRO Paese". Ultime notizie, la Borsa di Istanbul cala a picco, toccando un nuovo minimo storico, Ftse Mib in flessione(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Il crollo della Lira turca preoccupa le banche Ue : Borse a picco - Indici - . Scontro Trump-Erdogan sui dazi : Incidono pesantemente le sanzioni Usa, nonostante la Turchia sia uno storico alleato Nato, per la politica di Erdogan nei confronti dei dissidenti. Non si esclude un intervento riparatore del Fmi. La ...

Il crolla la Lira turca preoccupa le banche Ue : Borse a picco - indici - Scontro Trump-Erdogan sui dazi : Non ha giovato la recente scelta del presidente Recep Tayyip Erdogan di scegliere suo genero Berat Albayrak come nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze. Gli investitori internazionali l'hanno ...

Borsa Milano -2 - 5% - paga la Lira turca : ANSA, - Milano, 10 AGO - Nell'ultima seduta della settimana, Piazza Affari ha subito i contraccolpi del crollo della lira turca, sotto attacco per i timori sulle politiche economiche del Paese. Milano ...

Borsa Milano -2 - 5% - paga la Lira turca : Milano, 10 AGO - Nell'ultima seduta della settimana, Piazza Affari ha subito i contraccolpi del crollo della lira turca, sotto attacco per i timori sulle politiche economiche del Paese. Milano è stata ...

Crolla la Lira turca - Erdogan : «C’è una campagna contro di noi». E Trump raddoppia i dazi : Erdogan invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico: “Loro hanno i dollari, noi il nostro Allah”. Bce preoccupata per il contagio della crisi sulle banche europee

Lira turca (-15%) e spread (267) affondano Piazza Affari (-2 - 51%). Male UniCredit (-4 - 7%) : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti con il crollo della Lira turca e i timori sulle politiche di Erdogan, che potrebbero influenzare l'esposizone delle banche Ue. Euro sotto 1,15 dollari mentre lo spread è voltato a 267 punti , massimo da due mesi...

Lira turca (-20%) e spread (267) affondano Piazza Affari (-2 - 51%). Male UniCredit (-4 - 7%) : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti con il crollo della Lira turca e i timori sulle politiche di Erdogan, che potrebbero influenzare l'esposizone delle banche Ue. Euro sotto 1,15 dollari mentre lo spread è voltato a 267 punti , massimo da due mesi...

Perché la Lira turca è crollata. Trump esulta e aumenta i dazi : Sono geopolitiche, monetarie e macroeconomiche le ragioni che hanno innescato la crisi valutaria in Turchia nel giorno in cui la lira tracolla sul dollaro del 12% al minimo storico di 6,2. Le pressioni di Erdogan sulla Banca centrale sono uno dei principali fattori di vulnerabilità...

Lira turca KO con tweet Trump e Erdogan : -14% a nuovo minimo record - ETF azionario -42% in 2018 : Il tonfo della Lira turca prosegue, a dispetto del discorso proferito dal presidente della Turchia Erdogan. Pesa l'annuncio arrivato dagli Usa, con Donald Trump che ha scritto un post su Twitter in ...

Crollo della Lira turca : la crisi di Ankara spaventa i mercati - : Finanza & Dintorni Il Crollo della lira turca e la crisi economica di Ankara spaventa i mercati. Il punto centrale è la mancanza di indipendenza della banca centrale turca, comandata a bacchetta da ...

Lira turca - le tre cause che hanno portato al disastro. E Trump aumenta i dazi su acciaio e alluminio : Sono geopolitiche, monetarie e macroeconomiche le ragioni che hanno innescato la crisi valutaria in Turchia nel giorno in cui la Lira tracolla sul dollaro del 12% al minimo storico di 6,2. Le pressioni di Erdogan sulla Banca centrale sono uno dei principali fattori di vulnerabilità...

Crisi Lira turca - Erdogan : 'In corso campagne contro il nostro Paese' : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denuncia "campagne" internazionali volte a colpire il suo Paese e invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui ...