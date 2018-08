Lino Guanciale concede il bis : nella prossima stagione in tv con Non dirlo al mio Capo 2 - L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2 : Lino Guanciale In una recente intervista, Lino Guanciale ha dichiarato di volersi prendere una pausa e allontanarsi dalla tv per dedicarsi al teatro e alla scrittura. Tutto questo non prima di aver concesso il bis alle fortunate serie che lo hanno visto con successo protagonista negli ultimi anni. nella prossima stagione l’attore sarà, infatti, presente con i secondi capitoli delle fiction Non dirlo al mio Capo, L’Allieva e La Porta ...

Nuove foto di Non Dirlo al Mio Capo 2 con l’annuncio di Lino Guanciale ai suoi fan (video) : La Rai ha fatto un bel regalo ai suoi utenti pubblicando Nuove foto di Non Dirlo al Mio Capo 2. Scatti inediti dal set e dalla prima stagione, un modo come un altro per allietare l'attesa del prossimo capitolo della fiction. Con la conferma della messa in onda a settembre, il pubblico italiano potrà guardare ben due serie con Lino Guanciale: oltre a Non Dirlo al Mio Capo 2, prevista anche L'Allieva 2. Quest'ultima, inizialmente slittata in ...

L’Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2 nell’autunno Rai - le serie con Lino Guanciale hanno nuove date : Sarà un autunno a tutto Lino Guanciale: la Rai pare abbia confermato nuove date per l'inizio de L'Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2. Secondo il nuovo listino di serie tv e fiction, i due prodotti, attesissimi dal pubblico, dovrebbero arrivare rispettivamente a ottobre e settembre. Si parte quindi con Non Dirlo al Mio Capo 2, il cui debutto è previsto per 13 settembre (e non più il 20), e per sei giovedì consecutivi, fino al 18 ottobre. ...

Approdi 2018 : 'Itaca' con Lino Guanciale : ... Ufficio Stampa 'Approdi' Approdi 2018: 'Itaca' con Lino Guanciale Castello di San Giusto , piazzale delle milizie, Trieste TS Orario - Ingresso: 21.00 Il 29/07/18 Vedi Calendario Spettacoli >>> in ...

'Approdi' : attesa per Lino Guanciale : A Trieste si salpa con Lino Guanciale per rotte inattese e avvincenti. Il mare, sede di innumerevoli avventure, battaglie, vittorie e disfatte, è il protagonista di un'emozionante storia narrata da un ...

Lino Guanciale a Fossacesia e Rocco Papaleo a Vasto : la guida agli eventi del weekend : ... venerdì e sabato: si tratta di una fiera mercato della pesca e di altri prodotti del territorio, con momenti di approfondimento, giochi, concorsi e spettacoli. A Torino di Sangro, da venerdì a ...

L’allieva 2 con Lino Guanciale : data d’inizio e anticipazioni : Lino Guanciale in L’allieva 2: trama seconda stagione L’allieva, la fiction ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, contrariamente alle attese, tornerà su Raiuno solo nel 2019, probabilmente in primavera. Le riprese de L’allieva 2 sono terminate già da un pò ma bisognerà aspettare per rivedere all’opera Alice Allevi (Alessandra Mastronardi), la specializzanda in medicina ...

La porta rossa 2 - intervista a Lino Guanciale : Lino Guanciale, ovvero il commissario Cagliostro de La porta rossa, ci parla della fortunata fiction e del suo futuro nel corso di un'intervista

La porta rossa 2 - riecco Lino Guanciale : ‘Il commissario Cagliostro? Mi somiglia’ : “Caratterialmente Cagliostro mi somiglia moltissimo. Al punto che in qualche situazione mi sono chiesto: ‘Lui come si comporterebbe?'”: a parlare così è ovviamente Lino Guanciale, l’attore originario di Avezzano che interpreta proprio il commissario Cagliostro, un raro caso di fantasma poliziotto, nella serie Rai La porta rossa. Personaggio a cui è molto legato, Guanciale l’ha definito “febbricitante” ...

Lino Guanciale stop alle fiction dopo La Porta Rossa 2? “Non voglio far venire la nausea” : Lino Guanciale è l'attore del momento. Da un paio d'anni è tra i protagonisti delle fiction Rai più amate: da Che Dio ci Aiuti a L'Allieva, Non Dirlo al Mio Capo e La Porta Rossa, l'attore abruzzese è super richiesto e perciò molto impegnato da un set all'altro. A causa di questo lavoro intenso, però, Lino potrebbe decidere di prendersi una pausa. In un'intervista con Io Donna, il Leonardo Cagliostro de La Porta Rossa - attualmente sta ...

Lino Guanciale e il suo amore per Trieste : 'Una città misteriosa' : L'attore Lino Guanciale ha rilasciato un'intervista a IoDonna in cui ha parlato del suo amore per la città di Trieste, che ha definito l'unica location adatta per girare le riprese della serie televisiva La porta rossa. Guanciale ha sottolineato che Trieste è una città misteriosa e questo aspetto è fondamentale per il successo della fiction noir ispirata alla penna di Carlo Lucarelli. Lino Guanciale nell'intervista ha parlato di numerose ...

Lino Guanciale : 'Il commissario Cagliostro mi somiglia molto' : L'attore Lino Guanciale è stato protagonista di un'intervista al giornale Io donna, in cui ha parlato dell'importanza dei personaggi interpretati nel corso degli anni. In particolare ha sottolineato le somiglianze con il commissario Leonardo Cagliostro interpretato nella serie televisiva La porta rossa, ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli. L'interpretazione di Cagliostro ha cambiato la carriera dello stesso Guanciale che nel mese ...