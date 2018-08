L' indiscrezione sulla Littizzetto | Vicina di CR7 | teme per la privacy

Mercato Juventus - la clamorosa indiscrezione sulla trattativa Pogba : si avvicina il ritorno - l’indizio arriva da Instagram [FOTO] : 1/10 LaPresse - Daniele Badolato ...

“Addio Tina”. L’indiscrezione bomba sulla Cipollari vola in rete : la decisione : Secondo un’indiscrezione riportata sul settimanale Vero, Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, sarebbe pronta a dire addio al suo ruolo dopo quasi vent’anni trascorsi negli studi del dating show più famoso del piccolo schermo. Dal prossimo settembre la storica opinionista del programma di Maria De Filippi potrebbe lasciare il suo ruolo di opinionista per amore del suo Vincenzo, la nuova fiamma che le ha fatto perdere la ...

Meghan Markle / La duchessa e Kate Middleton sempre più complici : l'ultima indiscrezione sulla moglie di Harry : Meghan Markle e Kate Middleton sempre più complici? Altro che rivali: spuntano nuove indiscrezione sulla discussa e amata moglie del principe Harry....(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:11:00 GMT)

Bonucci è ‘ritorno di fiamma’ con la Juventus? L’ironia del web sulla clamorosa indiscrezione di mercato [GALLERY] : Leonardo Bonucci ed il possibile ritorno alla Juventus, i social si sbizzarriscono sulla probabile retromarcia del difensore: l’ironia del web impazza L’incredibile notizia delle ultime ore di mercato vorrebbe un clamoroso ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus. Dopo l’affare concluso dal Milan nella scorsa sessione estiva, in cui il club rossonero si accaparrò con un colpo di coda il difensore, potrebbe accadere il ...

Sergio Marchionne - l'indiscrezione di Dagospia sulla guerra in Fca : perché John Elkann ha fatto fuori il suo uomo : Ci avrebbe pensato tutta la notte il manager Alfredo Altavilla prima di presentare le dimissioni da reponsabile di Fca per l'Europa. Il fedelissimo di Sergio Marchionne , ricoverato in una clinica a ...

Sergio Marchionne - l'indiscrezione sulla sua salute : 'Malato di tumore al polmone' - 'è in coma' : Mentre Paolo Madron di Lettera43 scrive su Twitter: 'Cose che non si vorrebbero mai dire, ma che il dovere di cronaca purtroppo ci impone: Marchionne è in coma profondo'.

“Lo farà prima delle nozze”. Chiara Ferragni - questa è una bomba. L’indiscrezione è ormai sulla bocca di tutti e l’eccitazione alle stelle. Fedez non potrà intromettersi… : Al matrimonio più vip dell’anno – quello di Chiara Ferragni e Fedez – manca davvero poco. I due si sposeranno il 31 agosto 2018 a Noto, in Sicilia, e la festa, secondo i rumors, durerà 3 giorni. Ci saranno tantissimi invitati vip e, come è facile immaginare, la festa sarà una roba indimenticabile. Ci saranno migliaia di fiori, ma anche tanta musica, una ruota panoramica e moltissime sorprese. Le testimoni della sposa, in tutta ...

Stefano De Martino innamorato? L’indiscrezione sulla nuova compagna : Stefano De Martino ha un nuovo amore dopo Gilda Ambrosio? Il gossip su Stefano De Martino continua a serpeggiare incessante. Il ballerino di Amici solletica la curiosità del pubblico con la sua vita sentimentale. La liaison con Emma Marrone, il matrimonio con Belen Rodriguez e i vari presunti flirt affibbiati all’ex inviato de L’isola dei Famosi dopo la separazione, continuano a riempire le pagine dei giornali. Nell’ultimo ...

Silvia Toffanin - il dettaglio sospetto sul suo corpo : l'indiscrezione sulla gravidanza : Per Silvia Toffanin è finalmente arrivato il momento di un po' di relax al mare con la famiglia. La conduttrice di Verissimo è stata beccata dai paparazzi di Diva e Donna in compagnia di Pier Silvio ...