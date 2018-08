Lignano Sabbiadoro | «Pirates Island» il parco divertimenti inclusivo

Gemitaiz a Lignano Sabbiadoro : È partito da Napoli l'8 giugno il nuovo 'Paradise Lost Live Tour' di Gemitaiz, stella del rap italiano che negli ultimi anni ha saputo prendersi la scena e collezionare una lunga serie di dischi d'oro ...

Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro il 4 agosto all’Arena Alpe Adria : orari - info utili - biglietti e prossimi concerti : Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro è atteso oggi, sabato 4 agosto 2018, con il suo Rockstar tour che farà tappa all'Arena Alpe Adria. Il concerto di Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro inizierà alle ore 21.30, l'apertura delle porte è in programma alle ore 19.00. Il concerto ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita e non è più acquistare acquistare biglietti d'ingresso. Chi ha effettuato l'acquisto su TicketOne.it con ritiro sul ...

Samsung Summer Tour - la Millenium Brescia chiude al quinto posto la tappa di Lignano Sabbiadoro : Per Brescia resta stregata la gara di spareggio per le semifinali, sfuggita davvero di un soffio, ma la reazione è da applausi. Lo scudetto va a Casalmaggiore che batte Scandicci Per la tappa finale di Lignano Sabbiadoro, torna Coach Enrico Mazzola, che ha avuto a disposizione le ragazze in maglia Millenium: Jennifer Boldini, Francesca Parlangeli, Angela Gabbiadini, Gloria Santin, e Silvia Fondriest. Nel girone B Millenium, sabato mattina, ...

Samsung Lega Volley Summer Tour 2018 - Lignano Sabbiadoro ospita la 25ª edizione del campionato italiano : Samsung Lega Volley Summer Tour, a Lignano Sabbiadoro si disputa il 25° campionato italiano Indossa il vestito della festa Lignano Sabbiadoro, scenario dell’ultima e più importante tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del Volley rosa di Serie A e il divertimento sulle più belle ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – L’ultima tappa a Lignano Sabbiadoro - formazione inedita per Millenium : LVST18: l’ultima tappa sarà a Lignano Sabbiadoro. Siamo giunti all’ultimo appuntamento del Summer Tour: ci si gioca lo Scudetto. Per Millenium formazione inedita con due new entry Per il terzo anno consecutivo si concluderà a Lignano Sabbiadoro il Samsung Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del ...

Samsung Lega Volley Summer Tour : a Lignano Sabbiadoro si assegna lo Scudetto del Sand Volley 4×4 : Samsung Lega Volley Summer Tour: verso il gran finale di Lignano Sabbiadoro, nel weekend si assegna lo Scudetto del Sand Volley 4×4 Per il terzo anno consecutivo si concluderà a Lignano Sabbiadoro il Samsung Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del Volley rosa di Serie A e il divertimento sulle più belle ...

Presentata la quarta edizione del Festival internazionale di scacchi di Lignano Sabbiadoro : ... ai conduttori, agli organizzatori, ai giudici e a tutti coloro impegnati dietro le quinte, auguriamo loro di trascorrere delle splendide giornate nella nostra località all'insegna dello sport e ...

Beach Rugby – La finale di Coppa Europa a Lignano Sabbiadoro : Si terrà a Lignano Sabbiadoro la finale di Coppa Europa di Beach Rugby La finale di Coppa Europa dell’EBRA (European Beach Rugby Association) ritorna a Lignano Sabbiadoro (UD): la località balneare si conferma ancora una volta “città dello sport” e torna ad ospitare il meglio del Beach Rugby continentale e non solo. Un appuntamento che in questa edizione festeggia i 25 anni. La suggestiva Beach Arena, anche per questa edizione, sarà ...

Challenger FIBA 3×3 – Da domani squadre in campo a Lignano Sabbiadoro : Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro, 14-15 luglio. 16 squadre in rappresentanza di 9 Nazioni. In campo dalle 16:00 di domani Sarà Novi Beograd (Serbia)-Gagarin Mosca (Russia) alle 16:05 la gara inaugurale del Challenger FIBA 3×3 che si terrà da domani fino a domenica 15 luglio a Lignano Sabbiadoro (Udine) in Piazza Marcello d’Olivo, sul lungomare. A seguire, alle 16:25, il primo dei derby italiani tra Tortona Kings e Perugia ...

Challenger FIBA 3x3 a Lignano Sabbiadoro. Sabato 14 luglio dalle 16.00 si gioca : Sono nove i Master organizzati in tutto mondo. I vincitori dei Master accedono alle Finals del FIBA World Tour 3x3 che quest'anno si tiene a Pechino dal 27-28 ottobre. Tutte le gare del Challenger di ...

Atletica - 29° Meeting internazionale Sport Solidarietà di Lignano Sabbiadoro : riecco Galvan : riecco Galvan: 45.75 a Lignano. Nel Meeting friulano il primatista italiano dei 400 scende sotto i 46 secondi dopo due anni, con lo standard di iscrizione per gli Europei. Brilla il keniano Korir in 44.52 Protagonisti i 400 metri nel 29° Meeting internazionale Sport Solidarietà di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Il crono più veloce è dell’atteso Emmanuel Korir che sfodera un giro di pista da applausi: 44.52 e record del Meeting. ...

Atletica - cast stellare nel meeting di Lignano Sabbiadoro : spicca il nome di Tyson Gay nei 100 metri : Promettono spettacolo le sfide dello sprint con i 100 metri del meeting di Lignano, in cui il nome di spicco è quello di Tyson Gay Un cast di spessore internazionale anche per l’edizione numero 29 del meeting internazionale Sport Solidarietà, mercoledì 11 luglio, a Lignano Sabbiadoro(Udine). Promettono spettacolo le sfide dello sprint con i 100 metri in cui il nome di spicco è quello di Tyson Gay, uno degli uomini più veloci di sempre. ...

Basket – Il Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro : Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro, 14-15 luglio. Le parole del presidente FIP Petrucci Lignano Sabbiadoro (Udine) ospiterà questo fine settimana, da sabato 14 a domenica 15, sul lungomare in piazza Marcello d’Olivo, l’edizione italiana del Challenger 3×3 FIBA. “Un Challenger nelle strategie FIBA, la Federazione Internazionale, ha la stessa importanza di un Campionato europeo 3×3 -afferma il presidente FIP ...