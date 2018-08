Libia | per la transizione c’è bisogno di un gruppo di contatto 

Il governo dà 12 motovedette alla Libia per il controllo dei migranti. Ma è costituzionale? : La Camera dei deputati, dopo il Senato, dà il via libera al decreto motovedette con 382 sì. Il provvedimento è legge. I voti contrari sono stati 11, uno astenuto. l decreto, si legge su Il Giornale , ...

Il governo dà 12 motovedette alla Libia per il controllo dei migranti. Ma è costituzionale? : La Camera dei deputati, dopo il Senato, dà il via libera al decreto motovedette con 382 sì. Il provvedimento è legge. I voti contrari sono stati 11, uno astenuto. l decreto, si legge su Il Giornale, dispone la cessione di altre 12 unità navali alla Guardia costiera libica da parte dell'Italia per il controllo al traffico di migranti. Si tratta di 10 unità Cp, classe 500, in dotazione al ...

Migranti - da Camera via libera a dl per motovedette alla Libia : 382 i 'sì' : Passa alla Camera tra polemiche e accesi scontri politici il decreto per la cessione alla Libia di 12 motovedette, dieci 'Classe 500' della Guardia Costiera e due unità navali 'Classe Corrubià della ...

Abbiamo fatto bene a regalare 12 motovedette alla Libia per il “controllo” dei migranti? : La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione di un decreto legge governativo che prevede la cessione di dodici unità navali alla Guardia Costiera libica. Proviamo a capire di cosa si tratta e se stiamo parlando di una scelta giusta e utile per il controllo dei flussi migratori.Continua a leggere

Migranti - il Pd si divide sul decreto per le motovedette alla Libia. E riemergono le differenze sulla linea Minniti : Nel Pd non si vuole sconfessare la politica che fu di Minniti e quindi di aiuto della Libia, ma dall'altro non si può offrire sponda a Salvini. Per Leu invece, con Laura Boldrini in testa, il decreto ...

Migranti : Msf - Aquarius riparte ma non sbarcherà persone in Libia : La nave Aquarius di Medici senza frontiere non sbarcherà in Libia persone soccorse in mare. "La Libia non è un posto sicuro per rifugiati, richiedenti asilo e Migranti. Un posto sicuro è un luogo dove vengono assicurati i loro bisogni primari, ma anche dove possono chiedere la protezione a cui potrebbero avere diritto e dove non rischiano di subire ulteriori abusi e violazioni", è detto nel ...

"La Libia un porto non sicuro". Ma su quei moli opera l'Onu : Per cominciare partiamo da Minniti. "Quando ritorna una nave della guardia costiera libica che ha salvato delle persone in acque territoriali libiche - dichiara l'ex ministro dell'Interno intervistato il 28 giugno a Ominibus su La7 - sulle banchine del porto di Tripoli ci sono (...) dei volontari libici e non libici, con le pettorine delle Nazioni unite. Accolgono i migranti come avviene nei porti italiani. Cioè le Nazioni unite sono presenti a ...

Nave italiana ha riportato in Libia 108 persone : Aggiornamento 17.30 - Alle precisazioni del Ministro dell'Interno, che ha negato ogni coinvolgimento della Guardia Costiera italiana, hanno fatto seguito oggi pomeriggio le parole della società Augusta offshore, armatrice della Nave Asso Ventotto che ha riportato in Libia 108 persone salvate nel Mar Mediterraneo.Le operazioni di soccorso sono iniziate alle 16.30 del 30 luglio, circa 90 minuti dopo la richiesta di aiuto, mentre la Asso ...

ASSO 28 RIPORTA MIGRANTI IN Libia/ Esperto - “Italia rischia condanna” : la smentita della Guardia Costiera : Nave italiana soccorre e RIPORTA in LIBIA 108 MIGRANTI. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:42:00 GMT)

Migranti riportati in Libia - l'esperto : 'Ora l'Italia rischia una condanna' : Per la vicenda dell' Asso Ventotto l'Italia rischia una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo: 'potrebbe accadere', dice Marina Castellaneta, ordinario di diritto internazionale ...