L’estate è horror : L’estate dei Manetti Bros, dopo la stagione dei premi e degli applausi per Ammore e malavita, riparte dall’horror. Ma non solo: è piena di cose da fare, un cratere vulcanico che sta per emettere torrenti di cinema: «Abbiamo sempre avuto una vita incasinata, con un sacco di impegni. Se fai questo lavoro è così, e poi noi siamo in due, quindi abituat...