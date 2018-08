Le sanzioni di Trump trascinano a fondo la lira turca e il rublo

sanzioni - l'arma scelta da Trump. Ora tocca alla Russia : 'L'economia russa, la bilancia dei pagamenti negli ultimi anni, stanno diventando molto più resilienti agli eventi esterni, sia alle fluttuazioni del prezzo del petrolio, sia alle misure restrittive ...

Zarif risponde a Trump : le sanzioni Usa non fermeranno il petrolio iraniano : ... sottolineando che 'gli scatti d'ira e i tweet in maiuscolo' non cambieranno il fatto che il mondo è 'stanco dell'unilateralismo' Usa. Nei giorni scorsi l'inquilino della Casa Bianca ha lanciato un ...

sanzioni all'Iran al via. Trump minaccia la Ue : "O con loro o con noi" : Mentre il prossimo 5 novembre, come ha già confermato l'amministrazione Trump, arriverà un'altra stangata - ancora peggiore - con una stretta su settori strategici per l'economia della Repubblica ...

La sfida dell'Europa a Trump sulle sanzioni all'Iran : 'Il commercio non si ferma' : Sono due tra i giganti dell'economia occidentale che hanno rinunciato a commesse da miliardi di dollari per il timore di finire in mezzo al duello Washington-Teheran e perdere il mercato americano, ...

Con le sanzioni Trump vuole costringere Teheran a un nuovo accordo sul nucleare : ...reimposta le sanzioni contro l'Iran dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo nucleare tre mesi fa - 'il peggiore mai negoziato' - bloccando le transazioni in dollari e strangolando l'economia del ...

Iran - tornano le sanzioni Usa. Trump : ‘Chi fa affari con loro ha chiuso con noi’. Ma Mogherini : ‘Aziende Ue lavorino con Teheran’ : “Chiunque faccia affari con l’Iran NON farà affari con gli Stati Uniti”. In un tweet del mattino, Donald Trump ha annunciato il ritorno delle sanzioni contro l’Iran. “Non chiedo altro che la PACE NEL MONDO, niente di meno, ha aggiunto Trump, che in questo modo non si limita a prendere di mira Teheran ma lancia anche un chiaro avvertimento all’Unione Europea: chi non si adegua alla volontà di Washington rischia una pesante rappresaglia. ...

Trump minaccia l'Iran. Tornano le sanzioni Usa : ... mina il sistema finanziario internazionale, sostiene il terrorismo e le reti militanti nel mondo'. Al contempo, ha aggiunto che mentre gli Usa 'continuano ad applicare la massima pressione economica ...

sanzioni contro l'Iran - Trump : "Chi fa affari con loro ha chiuso con noi" : ... 'Stiamo facendo del nostro meglio per mantenere l'Iran nell'accordo, nell'interesse dei benefici economici per il popolo iraniano e per il mondo mondo. Se c'è una parte degli accordi internazionali ...

Rohani : «sanzioni Usa contro l’Iran? Quella di Trump è una guerra psicologica» : Il presidente iraniano ha anche detto, parlando alle telecamere della tv di Stato, che se gli Stati Uniti fossero sinceri i negoziati sarebbero possibili

Iran : scattano sanzioni Usa. Rohani : 'Trump vuole guerra psicologica' : Gli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente che dalla mezzanotte verranno nuovamente introdotte alcune sanzioni contro l'Iran che erano state rimosse dopo l'accordo sul nucleare del 2015.