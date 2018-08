Le possibili novità delle emoji 2019 | tra coppie sempre più diverse e disabilità

wired

: @FabrizioRomano @SkySport Possibili novità in serata? - SebRed05 : @FabrizioRomano @SkySport Possibili novità in serata? - VG247it : Dragon Quest XI per Switch: possibili novità in arrivo al Tokyo Game Show 2018 - - infoitsport : RAI - Ochoa, possibili novità nel week end ma il Napoli resta fermo sulla formula: gli azzurri aspettano mosse dal… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) La prossima generazione dipotrebbe rappresentare una serie diche si tengono per mano, rispecchiando la realtà e rappresentando generi e nazionalitàattraverso 55 combinazioni. Il mondoè in continuo fermento edi più si adegua ai tempi. Un post sul blog del consorzio Unicode, l’organizzazione responsabile di definire in tutto il mondo i set di caratteri in uso dai dispositivi elettronici, ne ha dato l’annuncio specificando che ci sono 179 proposte per le nuove icone del. Ci sono anche nuoverivolte alle persone con, come quelle per rappresentare gli ipo-udenti e un set di braccia e gambe meccaniche. Questesono state inizialmente proposte da Apple, a marzo, trovando successivamente il consenso del consorzio. L’elenco sarà finalizzato il prossimo settembre. Nel frattempo, il ...