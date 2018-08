Le notti delle stelle cadenti

Jovanotti fa il pieno : in 70 mila a RisorgiMarche - festival pro terremotati delle Marche : All'invito di Neri Marcorè di partecipare al concerto a favore dei terremotati per 'RisorgiMarche', a cielo aperto e nei prati delle Marche, Jovanotti ha aderito con entusiasmo. E' stato lui a chiudere il festival di cui, con altri l'attore, è stato promotore, a favore di tutte le persone colpite dal terremoto del 2016 [VIDEO], e gia' ricco di nomi famosi che precedentemente avevano offerto il proprio contributo artistico. I prati che hanno ...

Risorgimarche 2018. Jovanotti ma non solo : successo straordinario per la seconda edizione del festival - sfondato il muro delle 150 mila ... : ... forti di questi risultati, per creare ulteriori occasioni di valorizzazione dei luoghi sedi dei concerti e a proseguire sulla via indicata dal festival attraverso eventi e spettacoli che possano far ...

RisorgiMarche - Jovanotti live per solidarietà delle comunità colpite dal sisma : Sarà Lorenzo Jovanotti a chiudere stasera, 5 agosto, la seconda edizione di RisorgiMarche, il festival di solidarietà per le comunità colpite dal sisma ideato e promosso da Neri Marcorè. L'annuncio è ...

RIFREDDO/ Il 27 ed il 28 ottobre con le notti delle streghe il terrore tornerà nel Borgo : Ciò che invece si sa è che il percorso di terrore nel Borgo sarà come nel 2017 a pagamento mentre continueranno ad essere gratuiti tutti gli eventi e gli spettacoli sulla grande piazza cittadina. Chi ...

Da Villa Adriana a Villa d’Este Tivoli - nuova fabbrica delle arti chiama il mondo per notti di festival e giornate di gusto : A pochi chilometri da Roma, teatro di culture millenarie, si cela e si svela un altro teatro straordinario perché l'unico al mondo che abbraccia in se due palcoscenici patrimonio dell'Unesco, Villa Adriana e Villa d'Este: stiamo parlando di Tivoli, sito d'arte, terme e buongusto a mezz'ora d'auto dalla Capitale, che torna a ospitare per la quarta edizione del "Tivoli chiama - Il festival delle arti", rassegna culturale nata per la ...

Passeggiate tra i sentieri delle balze - spettacoli - notti bianche e in piazza Grande si corre Giostra : gli appuntamenti : VENERDI' 22 GIUGNO Arezzo Sarà un vero e proprio compleanno in musica quello organizzato dall'Accademia D.I.M.A. DoReMi International Music Academy di Arezzo per il Gruppo Polifonico "Francesco ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...