Le musiciste più influenti del nuovo millennio in 200 canzoni : Le artiste determinano i giochi della musica contemporanea. Uno studio della radio pubblica americana Npr Music – rete alla quale fanno capo centinaia di emittenti negli Stati Uniti – ha analizzato i loro successi musicali dal 2000 a oggi per concludere come le donne siano sempre più influenti e determinanti nella sfida creativa nonché nella spinta innovativa del suono verso “nuove direzioni” in tutti i generi e stili. A ...